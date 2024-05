Abner pour 8ME, l'OL tient son premier renfort ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais jouera l'Europa League la saison prochaine, et le mercato de l'OL commence déjà avec l'accord trouvé pour la signature d'un défenseur brésilien.

Tout comme cela avait été le cas au mercato d'hiver, John Textor ne veut pas trop perdre de temps lors du marché estival des transferts. Et avec l'aide de la cellule recrutement entièrement changé l'été dernier, le propriétaire de l'OL va frapper vite et fort pour renforcer encore l'équipe de Pierre Sage, dont le but sera la saison prochaine de décrocher une place en Ligue des champions et de briller en Europa League. Et moins de 24 heures après la fin de la saison de Ligue 1, L'Equipe annonce via Hugo Guillemet que le premier renfort de l'Olympique Lyonnais sera Abner, le défenseur de 23 ans qui évolue au Bétis Séville. Le nom de ce dernier avait déjà été évoqué en mars dernier par Fabrizio Romano, le journaliste italien ayant expliqué que le joueur avait donné son accord pour venir à Lyon, les deux clubs négociant pour finaliser ce deal, ce qui est à priori le cas.

Abner, une piste pas nouvelle pour l'OL

🚨 UNE NOUVELLE RECRUE EN JUILLET ? 🔥



◾️Selon @FabrizioRomano, l’OL devrait accueillir le brésilien #Abner 🇧🇷 évoluant en tant qu’arrière gauche au Betis Séville !



◾️Le joueur a déjà accepté les conditions de l’OL. Les deux clubs s’apprêtent à trouver un accord 🤝🏼 pic.twitter.com/phCwLqkNmi — 𝑳𝒂 𝒗𝒐𝒊𝒙 𝒅𝒆𝒔 𝑮𝒐𝒏𝒆𝒔 (@LavoixdesGones) March 11, 2024

Arrivé en janvier 2023 pour 7 millions d'euros, Abner va s'engager avec l'OL pour 8 millions d'euros. En arrivant à Lyon, le joueur formé à Ponte Preta va croiser Henrique, dont le contrat se termine à l'OL et qui n'a reçu aucune offre de prolongation. Arrivé il y a trois ans libre de Vasco de Gama, le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais va partir et sera donc numériquement remplacé par Abner. Notre confrère précise que l'officialisation de la signature du joueur de Séville n'interviendra qu'après le passage de l'OL devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion en juin, mais que le Brésilien sera bien présent à la reprise de l'entraînement sous les ordres de Pierre Sage, ce que Fabrizio Romano avait aussi précisé, évoquant la date du 1er juillet pour l'annonce de cette signature du défenseur à Lyon.