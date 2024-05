OL ‍: Pierre Sage prolongé en direct par John Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après une longue fête avec les supporters lyonnais, John Textor a confirmé que Pierre Sage, héros de la saison de l'OL, sera évidemment prolongé à son poste d'entraîneur.

On n'imaginait pas le contraire, même si Pierre Sage repoussait à plus tard une annonce concernant sa situation personnelle, mais après un incroyable dernier match, un de plus cette saison, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais n'a pas voulu faire durer le suspense. L'OL étant assuré de jouer une coupe d'Europe, après avoir frôlé le précipice en décembre dernier, John Textor a rapidement fait savoir que son entraîneur allait bien sûr être là la saison prochaine. Héros du Groupama Stadium, et moins d'un an après avoir pris les commandes d'un club de Ligue 1, Pierre Sage mènera l'OL en Europa League. C'est vêtu d'un maillot de l'Olympique Lyonnais que l'homme d'affaires américain a annoncé aux médias la bonne nouvelle.

Pierre Sage prolongé à l'OL après la finale contre le PSG

« La première mission de Pierre était d'éteindre l'incendie dans une maison qui était en feu. On n'a jamais eu de conversation à propos de son futur. Depuis son arrivée, on était seulement concentré sur les 3 points, les 3 points, les 3 points. Bien sûr qu'il reste entraîneur, ça fait longtemps qu'il reste, c'est logique, personne n'a pensé à un autre entraîneur. J’ai fait de lui un coach principal et ça a fait de moi un bon propriétaire. Après la Coupe de France, on pourra officialiser tout ça », a précisé un John Textor radieux après cette victoire arrachée face à Strasbourg qui propulse l'Olympique Lyonnais en Europa League. On a désormais totalement oublié la descente en Ligue 2 que tout le monde craignait en décembre dernier. Tout le monde sauf Pierre Sage.