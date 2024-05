Un scandale de plus, l'OL est écoeuré

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Que ce soit pour l’équipe masculine ou pour l’équipe féminine, l’OL ne digère pas le résultat des trophées UNFP. Une cérémonie qui n’a aucun sens selon le club rhodanien, qui en a rajouté une couche à ce sujet.

Dès l’annonce des nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 (Aubameyang, Dembélé, Mbappé, Zhegrova, Lees-Melou), l’Olympique Lyonnais était en désaccord total avec les votes des trophées UNFP. L’absence du capitaine rhodanien Alexandre Lacazette n’a pas été digérée, alors que le buteur des Gones a réalisé une deuxième partie de saison ébouriffante, en portant son équipe sur ses épaules. Pierre Sage a lui aussi été snobé pour le titre de meilleur entraîneur de la saison, ce qui a rajouté de la frustration et de l’incompréhension dans le camp lyonnais.

OL : Tous contre Lacazette, il dénonce un scandale https://t.co/E8Xb0CpmCr — Foot01.com (@Foot01_com) May 3, 2024

Mais la farce des trophées UNFP a également fâché la section féminine du club. Tabitha Chawinga meilleure joueuse, Chiamaka Nnadozie meilleure gardienne, Louna Ribadeira meilleur espoir féminin, l’OL n’a pas été récompensé au cours de la cérémonie. De quoi agacer l’entraîneuse lyonnaise Sonia Bompastor. « Je pense que mes joueuses font partie des meilleures du championnat. Je sais que j'ai un effectif de qualité, avec beaucoup de talents individuels. J'aimerais qu'un maximum de joueuses puissent être représentées dans ce genre de manifestation. Je suis déçue pour elles et le club car je pense que malgré tout, on réalise une belle saison » a livré Sonia Bompastor dans des propos relayés par L’Equipe, avant de conclure.

Pas de récompense pour l'équipe féminine de l'OL

« La saison n'est pas terminée, ce n'est pas le moment de faire le bilan, mais on a montré beaucoup de qualité tout au long de la saison. C'est surtout dû au talent de mes joueuses, c'est décevant. Je suis déçue qu'elles ne soient pas récompensées par rapport à tout le travail qu'elles fournissent tout au long de la saison » a pesté Sonia Bompastor, qui ne comprend pas comment aucune de ses joueuses n’a pu être récompensée, malgré la belle saison de l’équipe féminine de l’OL. Une incompréhension de plus entre le club rhodanien et les trophées UNFP cette saison.