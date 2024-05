OL ‍: L’Arabie Saoudite est arrivé à Lyon pour Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’OL tremblent car Alexandre Lacazette est dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens, bien décidés à accélérer et à tout mettre en oeuvre pour recruter le buteur de Lyon cet été.

A en croire les informations du Progrès, le club saoudien d’Al Shabab a manifesté son intérêt pour recruter Alexandre Lacazette. Le club évoluant en Saudi Pro League a même inventé un montage incluant Habib Diallo pour convaincre l’OL de lâcher l’international français. De quoi faire trembler les supporters lyonnais, qui espèrent évidemment que Lacazette sera toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Pour convaincre son joueur de rester, John Textor souhaite lui proposer une prolongation de contrat, mais le boss de l’OL aura fort à faire, car la concurrence risque de s’accroitre au fil des semaines dans ce dossier.

🚨 #OL ⚪🇫🇷

Al Qadisiya’s leaders are in France in Lyon to discuss the transfer of striker Alexandre Lacazette. pic.twitter.com/1ybPzLdoi9 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 17, 2024

Et pour cause, en plus d’Al Shabab, un deuxième club saoudien vient de manifester son intérêt pour recruter Alexandre Lacazette lors du mercato estival. Il s’agit d'Al Qadisiya, leader de la D2 saoudienne et dont la montée en Saudi Pro League à la fin de la saison est d’ores et déjà assurée. A en croire les informations du journaliste Ekrem Konur, l’intérêt d’Al Qadisiya est à prendre très au sérieux puisque les dirigeants du club saoudien seraient actuellement à Lyon afin de négocier le transfert de l’ancien capitaine d’Arsenal. L’insider n’en dit pas davantage et ne donne aucune tendance pour la suite, ce qui laisse les supporters de l’OL dans le doute et avec de très grosses craintes.

Alexandre Lacazette va devoir trancher

Pour rappel, le natif de Lyon n’a plus qu’une seule année de contrat avec les Gones puisque son bail expire en juin 2025. D’où la volonté de John Textor de vite boucler une prolongation de contrat afin d’éloigner rapidement la concurrence saoudienne. Reste que les clubs de Saudi Pro League sont en mesure de proposer de tels salaires que la menace sera toujours présente, même en cas de prolongation. Alexandre Lacazette aura désormais un choix fort à faire pour la suite de sa carrière en privilégiant le sportif et le coeur avec l’OL ou l’aspect financier avec l’Arabie Saoudite. Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues cette saison, Alexandre Lacazette a une nouvelle fois prouvé sa valeur à Lyon et nul doute qu'un départ serait un terrible coup dur pour Pierre Sage dans l'optique de la saison prochaine.