OL ‍: Avant la finale, Sage remet les compteurs à zéro

Par Eric Bethsy

A une semaine de la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais pourrait être tenté de négliger la venue de Strasbourg. Mais l’entraîneur Pierre Sage a trouvé le moyen de garder ses joueurs impliqués pour cette dernière journée de Ligue 1 dimanche.

La menace d’une ou plusieurs suspensions écartée, l’Olympique Lyonnais doit maintenant composer avec une nouvelle difficulté. Les Gones s’apprêtent à recevoir Strasbourg dimanche avec l’objectif d’arracher un billet européen lors de cette dernière journée de Ligue 1. Mais avant la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain le samedi 25 mai, certains joueurs auront peut-être la tête ailleurs. Une chose est sûre, c’est que Pierre Sage, lui, ne sera pas distrait ce week-end.

Notre dernier match à domicile face à Strasbourg se jouera à 𝗴𝘂𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́𝘀 ce dimanche 🤩🔥



Merci pour votre fidélité les Gones ! 🦁❤💙 pic.twitter.com/6vsEmxlfEv — Olympique Lyonnais (@OL) May 17, 2024

« Je me dis qu'on a un travail à finir, a rappelé le coach rhodanien. L'histoire fait que le travail a cette qualité-là entre guillemets, ou cette ambition-là à ce moment de la saison. Ça aurait pu être un match de maintien, ça aurait pu être un match pour rien, ça aurait pu être un match pour rien et une descente... Mais bon, vu que notre histoire est plutôt belle durant cette période, on joue pour une qualification en Coupe d’Europe et c'est très bien. »

Le coup de pression de Sage

« Clermont (battu 0-1 dimanche dernier) était dans l’obligation de gagner pour obtenir quelque chose donc on savait qu’ils allaient avoir une attitude offensive. Là ce sera différent mais Strasbourg aura la volonté d’attaquer et de bien vouloir finir sa saison, a prévenu Pierre Sage. On ne calcule pas, on veut juste être le plus performant possible pour marquer et bien défendre. »

Et si le discours n’était pas suffisant, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a lancé un avertissement à son groupe. « Si la finale est dans la tête des joueurs ? Bien sûr. La finale est dans la tête des joueurs depuis qu'on est qualifiés. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que joueront la finale ceux qui seront bons ce week-end », a annoncé le technicien prêt à redistribuer les cartes. Ou du moins à mettre la pression sur ses titulaires.