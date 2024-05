Deux supporters de l'OL tabassés sur la pelouse ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après le match OL-VA en Coupe de France, un stadier avait été mis de côté après avoir frappé un membre du staff de Valenciennes. Ce sont cette fois deux supporters lyonnais qui auraient pris des coups de la part de stadiers...et de membres des Bad Gones après OL-Strasbourg.

Même s'ils n'avaient pas l'autorisation de pénétrer sur la pelouse du Groupama Stadium, la joie de la victoire à l'ultime seconde contre Strasbourg a poussé des centaines de supporters de l'OL à envahir le terrain après la rencontre. Dans Le Progrès, deux d'entre-eux, qui sont de la même famille, affirment avoir été les victimes d'un vrai passage à tabac par des stadiers de l'OL pour l'un et par des Bad Gones pour l'autre.

« Je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas simplement été poussé en dehors du terrain. Il a fallu que je crie “Stop, vous allez me tuer” pour que les stadiers prennent conscience de ce qu’ils faisaient et s’arrêtent. J’ai toutefois eu plus de chance que mon beau-frère… », raconte l'une des supposées victimes. Et de préciser que son beau-frère avait lui été frappé par des personnes clairement identifiées comme étant adhérents des Bad Gones. « Cachés sous des cagoules, ils se sont acharnés sur lui. Il a été bien amoché. Nous envisageons de porter plainte », explique ce garçon de 19 ans.

Le quotidien régional confirme qu'effectivement du Kop du Virage Nord se sont occupés du maintien de l'ordre de manière assez musclée suite à cet envahissement. L'Olympique Lyonnais, qui n'était pas informé de cette histoire, demande aux deux victimes de témoigner devant la police afin que les vidéos puissent être étudiées et que l'on identifie ceux qui sont accusés d'avoir commis ces actes violents. « Cela permettra de transmettre les images de vidéosurveillance pour identifier les personnes impliquées et retracer le déroulé des faits », a fait savoir l'OL au Progrès, le club de John Textor ayant également annoncé que de son côté des plaintes seraient déposées concernant « des individus qui s’en sont notamment pris à des agents de sécurité lors de l’envahissement de terrain. »