L'OL casse la grève et joue l'Europe

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 30e journées

Stade : Groupama Stadium

Score : OL 3-1 Rennes

But pour le Stade Rennais : Amine Gouiri (11e)

Buts pour l'Olympique Lyonnais : Corentin Tolisso (60e), Alexandre Lacazette (68e), Bradley Barcola (79e)

Quelques jours après sa défaite contre Nantes en coupe de France, l'OL devait relever la tête face à un concurrent direct pour l'Europe. Notamment grâce à ses tauliers, Lyon a pris le meilleur sur les Bretons.

C'est une victoire qui redonne de l'espoir à tout un peuple. Malgré la grève de plusieurs groupes de supporters comme les Lyon 1950 ou le virage Sud, l'OL a remporté le choc contre les Rennais. Grâce à ce succès 3-1 à domicile, l'OL passe devant Nice à la septième place et revient à 3 points de Rennes et seulement 5 de Lille, cinquième. À 8 journées de la fin du championnat, les Lyonnais croient encore à une qualification pour la Ligue Europa, dans cette saison éprouvante. Malgré l'ouverture du score précoce d'Amine Gouiri face à son club formateur suite à une erreur de Barcola, Rennes n'est pas parvenu à tenir le score et a été repris par Tolisso, auteur de son premier but avec l'OL depuis son retour chez les Gones.

Grâce à une frappe en pleine lucarne du milieu de terrain, Lyon a eu un second souffle et c'est un but de l'inévitable Lacazette qui a fait exploser de joie le Groupama Stadium. Le capitaine de l'OL inscrit son 18e but de la saison en Ligue 1. Bradley Barcola a marqué le troisième but lyonnais pour définitivement sceller la victoire des hommes de Laurent Blanc. Lors de la prochaine journée, les Lyonnais se déplaceront sur la pelouse de Toulouse tandis que Rennes qui reste sur trois défaites consécutives, recevra Reims. La course à l'Europe est totalement relancée.