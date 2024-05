OL ‍: John Textor rend Christophe Dugarry plus aigri que jamais

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Dernier de la Ligue 1 au début de l'exercice 2023/2024, l'Olympique Lyonnais a réellement été menacé par une relégation en Ligue 2. Quelques mois plus tard, le club rhodanien est presque européen. Pour Christophe Dugarry, ce n'est pas grâce à John Textor.

À une journée de la fin du championnat, l'OL est septième. En cas de victoire lors du dernier match contre Strasbourg, Lyon pourrait s'emparer de la 6e place, qualificative pour l'Europa Conference League, si dans le même temps, le RC Lens ne parvient pas à battre Montpellier. Pierre Sage et ses hommes ont réalisé une excellente seconde partie de saison. Si Christophe Dugarry félicite les performances des Gones, il reste encore très critique au sujet de John Textor. Le champion du monde a estimé lors de l'émission Rothen S'enflamme sur RMC, que cette remontée de l'OL en Ligue 1 n'est pas à mettre au crédit du propriétaire américain.

Dugarry allume John Textor et veut le voir moins souvent

🗣💬"Je le trouve excellent depuis qu'il ne dit plus rien et qu'on ne le voit plus. Donc s'il pouvait continuer de la fermer et à venir le moins possible. Laisse ça aux gens qui connaissent le foot"



« J'ai du mal à mettre à son crédit qu'il fasse son travail de président. Il est allé voir les jeunes et a parlé avec les supporters. Bravo ! Merci Textor. Il a pris Sage car il ne savait plus quoi faire. Sincèrement, cela manque de conviction sur ce qu'il a fait et n'a pas fait. Je le trouve excellent depuis qu'il ne dit plus rien et qu'on ne le voit plus. Donc s'il pouvait continuer de la fermer et à venir le moins possible. Laisse ça aux gens qui connaissent le foot. Tu prends un entraîneur qui connaît le football, ses joueurs, le club, avec une identité club très forte. Il a su libérer un peu d'argent pour acheter quelques gars. Si c'est lui qui a décidé de faire un mercato, bravo à lui ! Mais il m'en faudra un peu plus pour lui faire confiance les yeux fermés et dire que c'est un bon président. Il est un peu moins guignol que ce qu'il a été » a affirmé l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui n'apprécie visiblement pas du tout le travail effectué par John Textor à l'OL, et lui accorde difficilement le moindre crédit dans le redressement du club rhodanien. Le message est clair, même si le ton semble un peu aigri.