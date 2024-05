Abner Vinicius à l’OL, le Betis veut un Lyonnais en échange

Comme annoncé en mars dernier, Abner Vinicius devrait bien rejoindre l’Olympique Lyonnais cet été. La presse espagnole confirme le transfert du latéral gauche en provenance du Betis Séville. Dans une opération différente, le club andalou pourrait en profiter pour attirer un cadre rhodanien.

L’Olympique Lyonnais tient déjà sa première recrue de l’été. En mars dernier, plusieurs sources comme le journaliste Fabrizio Romano annonçaient l’arrivée d’Abner Vinicius chez les Gones. On parlait d’une opération aux alentours de 8 millions d’euros. Le latéral gauche du Betis Séville avait démenti tout accord et se disait ravi de rester. Mais deux mois plus tard, Mundo Deportivo, sans évoquer les détails du deal, confirme le transfert du Brésilien. Le club rhodanien prend donc les devants sur un poste qui risque d’être affaibli.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Olympique Lyon are set to sign Abner from Real Betis, here we go soon!



Agreement at the final stages between the two clubs, details being sorted as the Brazilian left back has already agreed personal terms.



Abner will join OL starting from July 1. 🇧🇷 pic.twitter.com/3e78fR5EdP