L'OL et Blanc, Thierry Henry donne la clé à Aulas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Pour sa grande première sur le banc de l'OL en Ligue 1, Laurent Blanc a subi une défaite sur la pelouse du Stade Rennais. L'ancien coach du PSG n'a pas aimé le comportement défensif de ses joueurs.

L'OL n'y arrive décidément pas en Ligue 1. La récente signature de Laurent Blanc, fraichement arrivé chez les Gones, n'aura pas eu l'effet escompté. Malgré de belles promesses collectives affichées, ponctuées par deux jolis buts, le travail de l'OL aura été gâché par une défense trop fébrile. A l'issue de cette nouvelle défaite en Ligue 1, Laurent Blanc n'a pu que pester contre sa défense. Au classement après 11 journées disputées, les Gones ne sont que 10èmes, à déjà 10 points de la troisième place, occupée par le RC Lens. De quoi en inquiéter plus d'un parmi les fans et observateurs de l'OL. Mais ce n'est pas encore le cas de Thierry Henry, qui sait que Laurent Blanc a tout pour réussir à Lyon si assez de patience lui est accordée.

Laurent Blanc, Thierry Henry est confiant

Laurent Blanc à l'entraînement de l'OL 💬 : "Vous allez courir, je vous le dis ! Vous allez courir !" 💪



(@oetl) pic.twitter.com/vhn2quZ5ML — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 13, 2022

Lors d'une apparition sur l'antenne de Prime Video, le consultant a en effet donné son avis sur les premiers pas de Laurent Blanc. Et pour le champion du monde 98, l'ancien coach du PSG aura besoin d'indulgence de la part de l'OL et de ses fans. « Confiance, comprendre la tactique, changement d'entrainements, il faut que les joueurs puissent assimiler tout ça. Et après, je vais donner l'exemple d'Arteta. Pour avoir ça, il a dû attendre 4 ans. Les gens veulent tout, tout de suite. Mais à un moment donné, il faut laisser les gens travailler. Il faudra voir avec le premier mercato, puis le deuxième et voir les joueurs qu'il veut garder ou les joueurs qu'il veut ramener. Je lui souhaite d'avoir ces un an et demi. On n'est pas assez patient, et pas seulement en Ligue 1 », a notamment indiqué Thierry Henry, qui sait que Laurent Blanc ne réussira pas à faire des miracles avec l'OL en un rien de temps. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas et les nouveaux actionnaires lyonnais le verront sous cet oeil.