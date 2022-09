L'OL déroule le tapis rouge à Newcastle au mercato

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après plusieurs négociations avec différents clubs anglais et espagnols, Houssem Aouar a finalement pris la décision de rester à l'OL. Mais un club de Premier League compte revenir à la charge dès cet hiver.

Cet été, plusieurs clubs ont tenté de recruter Houssem Aouar. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OL, le milieu de terrain a eu des contacts avancés avec le Bétis Seville où évolue son ancien coéquipier Nabil Fékir. Nottingham Forrest, le club promu en Premier League s'est également positionné. Si son départ semblait inéluctable, contre toute attente, le joueur de 24 ans est resté dans son club de cœur avec l'objectif de ramener l'OL en coupe d'Europe. Le joueur formé au club dispute ainsi sa septième saison avec Lyon et renoue le fil avec les anciennes gloires du club, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Néanmoins, un club anglais ne baisse pas les bras et aimerait tenter sa chance durant le mercato hivernal pour convaincre Aouar de venir découvrir la Premier League.

Aouar futur coéquipier de Bruno Guimaraes ?

Selon les informations du Sunderland Echo, Newcastle est très intéressé par Aouar. Le nouveau riche de la Premier League a déjà recruté Bruno Guimaraes lors du mercato hivernal 2022 pour un transfert de 50 millions d'euros. Cette fois, malgré le fait qu'il ne restera que 6 mois de contrat à Houssem Aouar cet hiver, les Magpies sont prêts à débourser la somme de 18 millions d'euros pour s'offrir les services du franco-algérien. Newcastle, qui rêve de disputer la Ligue des Champions et de la gagner avec ses nouveaux investisseurs, n'a pas réussi à recruter un joueur au milieu de terrain cet été. Houssem Aouar est donc la priorité du club 4 fois champion d'Angleterre. De son côté, l'OL est actuellement sixième de la Ligue 1 et réalise un début de saison mitigé avec l'objectif de revenir en C1. Aouar n'a disputé qu'une seule rencontre depuis la reprise du championnat. Une belle vente ne serait donc pas exclue, surtout pour éviter un départ libre en juin 2023.