L'OL blinde sa pépite Mohamed El Arouch jusqu'en 2025

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Grand espoir de l’Olympique Lyonnais et décisif dans la victoire des jeunes rhodaniens en Coupe Gambardella le week-end dernier, Mohamed El Arouch a profité de sa très bonne passe pour prolonger son contrat avec son club formateur. L’été dernier, le milieu de terrain avait déjà signé pour trois saisons avec l’OL, mais il a souhaité prolonger, à des conditions bien évidemment déjà améliorées, en cette fin de saison. Le voilà désormais sous contrat jusqu’en juin 2025. Celui qui alterne entre National 2 et championnat U19, puisqu’il n’a que 18 ans, pourrait bien rejoindre le groupe professionnel encore plus régulièrement la saison prochaine.