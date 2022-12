L'OL attaqué au mercato, la défense en danger

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devrait vivre un mercato hivernal particulièrement mouvementé. Les Gones auront une belle enveloppe pour se renforcer alors que certains départs ne sont pas exclus.

A Lyon, le besoin de points est une priorité pour Laurent Blanc et son staff. La première partie de saison totalement ratée de l'OL doit être compensée au plus vite, sous peine de dire adieu une nouvelle fois à une place européenne. Ce serait un petit désastre sportif mais surtout économique et ce, malgré le récent rachat du club par John Textor. L'homme d'affaires américain devrait donner un joli montant à dépenser à l'OL sur le marché des transferts hivernal afin d'aider Laurent Blanc et ses joueurs à remonter la pente. Parmi les valeurs sûres du coach français : Castello Lukeba. Le jeune défenseur central est déjà devenu un patron des Gones malgré ses 20 ans. Et ses bonnes performances ne laissent pas insensibles certains clubs européens. C'est le cas de l'Inter...

Lukeba, l'Inter se positionne déjà

92' Castello Lukeba marque à la suite d'un corner.#OLACM 1-2 pic.twitter.com/Tqaru3pRU9 — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2022

Le club lombard est redevenu une formation ambitieuse ces dernières saisons. Cependant, l'Inter va devoir préparer l'avenir à cause de certains problèmes en défense. En effet, Stefan de Vrij, Danilo D’Ambrosio et Milan Skriniar pourraient tous les trois quitter Milan l'été prochain. Une situation qui pousse la direction interiste à multiplier les pistes. Selon La Repubblica, l'Inter adore le profil de Castello Lukeba et pourrait tenter une offre pour s'attacher les services du jeune crack lyonnais si Skriniar devait partir. Estimé à 20 millions d'euros, Lukeba ne sera néanmoins pas bradé par l'OL. Pour preuve, l'été dernier d'après L'Equipe, l’OL a refusé une offre de 43 millions d'euros de Chelsea pour Castello Lukeba.

L'Europe ou pas pour l'OL, telle est la question

Reste aussi à savoir quelle serait l'option du joueur concernant un départ en Italie alors qu'il explose sous les couleurs de son club formateur. Mais Lukeba pourrait commencer à réfléchir si les Gones échouent une nouvelle fois dans leur quête de qualification européenne. Autres joueurs pistés par l'Inter, Rodrio Becao (Udinese), Chris Smalling (AS Rome), Giorgio Scalvini (Atalanta) ou encore Kalidou Koulibaly (Chelsea). Du beau monde pour refaire une beauté à une défense lombarde qui devrait subir de grands changements l'été prochain, même si l'espoir est toujours présent concernant une prolongation de contrat de Skriniar, qui ne devrait pas rejoindre le PSG.