L'OL à jamais les premiers au mercato d'hiver 2024 ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato d'hiver est désormais terminé en Ligue 1, et l'heure des bilans a sonné. Pour l'Olympique Lyonnais, ce mois de janvier aura été celui de tous les records en matière de dépenses.

On pense ce que l'on veut de John Textor, mais ce dernier a tenu ses engagements en matière de transferts. En octobre dernier, et après une défaite (1-2) contre Clermont qui avait laissé l’OL à la dernière place de Ligue 1, John Textor avait d’abord conforté Fabio Grosso dans ses fonctions, avant de promettre un mercato d’hiver flamboyant, des investissements à hauteur de 50 millions d’euros étant évoqués par le propriétaire américain de Lyon pour permettre que son club évite une relégation catastrophique en Ligue 2. Si l'entraîneur italien a depuis été viré par Textor, il est évident que le mercato d'hiver 2024 a été fracassant puisque Pierre Sage a vu débarquer dans son vestiaire plusieurs joueurs, dont Nemanja Matic, Orel Mangala, Said Benrahma lors des derniers jours.

L'OL devant le PSG et le Bayern Munich

Officiel : Orel Mangala débarque à Lyon https://t.co/xb4bjW7ZRd — Foot01.com (@Foot01_com) February 1, 2024

Au total, l'Olympique Lyonnais a dépensé 56,1 millions d'euros durant ce mois de janvier, et c'est peu dire que ce n'est pas anodin. En effet, non seulement est l'OL est le club qui a le plus investi en Ligue 1, devant le Paris Saint-Germain rien que ça, mais en plus l'actuel 16e de Ligue 1 est également le club le plus dépensier en Europe devant le PSG (40 millions d'euros) et le Bayern Munich (30 millions d'euros). Fort de cette armada, l'Olympique Lyonnais doit désormais s'extraire rapidement de la zone rouge de la Ligue 1, et pourquoi pas remporter la Coupe de France, puisque l'équipe de Pierre Sage est encore en course dans cette compétition. Après un tel mercato, Textor ne se contentera pas d'une place dans le ventre mou du championnat, l'entraîneur français de l'OL est d'ores et déjà prévenu.