OL ‍: Le Mali veut ramener Diawara à Paris

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Formé au PSG, Mahamadou Diawara a fait le pari de signer à l'OL l'été dernier pour débuter en Ligue 1. Même si son temps de jeu a largement diminué avec Pierre Sage, le jeune milieu de 19 ans a séduit le Mali en vue des prochaines échéances internationales.

Il n'a joué qu'une poignée de minutes en Ligue 1 depuis un mois et demi, pourtant Mahamadou Diawara est devenue une coqueluche en sélection nationale. Sélectionné trois fois en Equipe de France U19, le jeune milieu de l'OL fait l'objet d'une approche concrète du Mali depuis plusieurs mois. Il faut dire que le joueur arrivé du PSG l'été dernier a fait bonne impression à Lyon. Utilisé 10 fois en Ligue 1, il avait su mettre de l'impact dans le milieu lyonnais quand les choses n'allaient pas du tout en première partie de saison. Les Aigles du Mali sont bien décidés à profiter de son talent le plus vite possible.

Diawara aux JO de Paris avec le Mali ?

Selon l'Equipe, la sélection malienne veut récupérer Mahamadou Diawara pour cet été. En effet, le Mali est qualifié pour le tournoi olympique de football à Paris. A 19 ans, Diawara est logiquement éligible pour participer aux JO 2024. Mais, c'est bien avec les A que Diawara est attendu avec impatience au Mali. Le sélectionneur Eric Chelle l'a contacté personnellement pour intégrer les rangs du dernier quart de finaliste de la CAN dans les prochains mois.

🚨 Mahamadou Diawara aux Jeux Olympiques ? 🤔



Selon les informations de @lequipe , la fédération malienne de football souhaiterait que Mahamadou Diawara dispute les Jeux Olympiques avec leur sélection ! 🇲🇱



Le jeune milieu de l'OL pourrait ensuite rejoindre l'équipe A !



Bonne… pic.twitter.com/7XDBFbBVrs — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) March 16, 2024

Le Mali fait le pari Diawara pour l'avenir. Mahamadou Diawara est espéré pour la prochaine CAN en juillet-août 2025 au Maroc et peut-être pour la Coupe du monde 2026 pour laquelle le Mali a de réelles chances de se qualifier. La FFF a donc du pain sur la planche pour un joueur prometteur, peut-être amené à jouer en Equipe de France A si sa carrière à l'OL prend le bon chemin dans les prochaines années.