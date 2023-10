Textor tient un discours délirant, c'est la consternation à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a assisté à la défaite de son équipe contre Clermont. Mais dans une séquence hallucinante, John Textor est venu afficher sa confiance, provoquant la stupéfaction totale.

C’est dans un Groupama Stadium vide ou presque que Prime Vidéo a accueilli, visiblement à la grande surprise de ses journalistes, le patron de l’OL. Alors que moins de 30 minutes avant son équipe avait quitté la pelouse sous les « on va en Ligue 2 » lancés par ses supporters après la défaite de Lyon contre Clermont, John Textor était loin de paniquer. Et l’homme d’affaires, interrogé par Thibault Le Rol, a tenu des propos qui font du bruit, tant il semble très éloigné des préoccupations actuelles de l’Olympique Lyonnais. Alors que l’équipe de Fabio Grosso est désormais solide dernière au classement de Ligue 1 avant d’aller au Vélodrome dans une semaine, le successeur de Jean-Michel Aulas est convaincu que tout cela n’est pas dramatique et que le prochain mercato va ramener l’OL vers les sommets. Au point même de considérer le prochain passage devant la DNCG comme une formalité, qui permettra de prouver que « son » Lyon est une vraie merveille du football français.

🗣 John Textor : "On n'est pas à l'endroit où l'on devrait être."



Le président lyonnais reste optimiste malgré le mauvais résultat du soir. #OLCF63 pic.twitter.com/CJ8nFMNjOM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 22, 2023

Face au journaliste d’Amazon, John Textor a souri de cette situation et s'est lancé dans un numéro de communication totalement surréaliste compte tenu des circonstances. « Il n’y a pas grand-chose à dire (…) On a montré trop de qualités par rapport au résultat du match, notre équipe est trop bonne par rapport à son classement (…) De quoi je devrais être inquiet ? Il n’y a pas de risque de relégation, mais oui, on pourrait avoir une saison médiocre (…) Je me fais du souci, mais je crois entre notre entraîneur, notre équipe, nous, ce qu’il faut, c'est travailler (…) La DNCG ? Tout va très bien financièrement, donc on n'aura pas de problème avec la DNCG, ils vont être impressionnés de la manière dont on travaille, vraiment », a notamment lancé le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, sous le regard un peu interloqué de Thibault Le Rol.

Il est vrai qu'avant le passage cet été devant le gendarme financier du foot, Santiago Cucci avait, lui aussi, affiché une confiance un peu insolente avec le résultat que l'on sait. Textor est ensuite allé en conférence de presse pour s'en prendre cette fois à ceux qu'ils considèrent comme les ennemis de l'OL : « Il y a beaucoup de négativité autour de l'OL. Cela vient du monde politique local, d'anciens membres de l'équipe de gestion, de bureaucrates. Cela ne vient pas des supporters. On leur demande de supporter le club et ils ne nous abandonnent pas. On est évidemment déçus de leur faire vivre ça, mais ils sont intelligents. Ils veulent des efforts, de la qualité, j'apprécie vraiment leur soutien. » Et cette intervention en direct de John Textor a provoqué de très nombreuses réactions et particulièrement celle de Daniel Riolo.

Textor une erreur de casting à l'OL

Quelques minutes après la sortie médiatique du propriétaire américain de l'OL, le journaliste de RMC a tiré le signal d'alarme, mettant en cause le niveau de John Textor face à cette fonction. « Ça ne vous est jamais arrivé, dans votre vie professionnelle, d’avoir un type qui était censé être votre boss et quand il arrive, juste à l’allure, vous saviez que c’était mort et que ça ne pouvait pas coller ? Parce qu’il y a un décalage, un truc qui ne colle pas, comme s’il y avait une inadéquation entre le milieu dans lequel il doit évoluer et lui, une incompatibilité. Les gens peuvent se dire que je suis c... et c’est très superficiel de dire ça en se basant sur son allure, j’assume complètement. On le voit en tribune, avec son pantalon, ses espèces de mocassins, plus, la façon qu’il a de parler, ce n’est pas possible, ça ne marchera pas. C’est une erreur de casting, ça a l’air superficiel ce que je dis, mais je suis sûr que ça ne l’est pas. Il n’est pas à sa place, il y a un vrai problème. Textor, c’est un poisson d’eau douce en pleine mer », a confié Daniel Riolo. Pour Stéphane Guy, il est clair que la sortie de John Textor est inquiétante. « Ses propos m’inquiètent plus que le match de son équipe », a reconnu l'ancien journaliste de Canal+.