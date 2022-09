L’OL 2022, c’est niveau Ligue des Champions

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Invaincu avant son match en retard à Lorient ce mercredi, l’Olympique Lyonnais poursuit sur sa lancée de la saison dernière. Depuis le début de l’année civile, le club rhodanien fait partie des toutes meilleures équipes de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

En cas de victoire à Lorient ce mercredi, en match en retard de la 2e journée, l’Olympique Lyonnais deviendrait co-leader de Ligue 1. C’est dire la qualité de son début de saison sur le plan comptable. Le contenu des rencontres ne satisfait pas totalement Peter Bosz, à juste titre. Mais l’équipe entraînée par le Néerlandais a le mérite de prendre des points dès l’entame de l’exercice, là où le club rhodanien s’est souvent retrouvé en difficulté. Les Gones poursuivent ainsi sur leur lancée de la saison dernière plutôt bien terminée dans l’ensemble.

L'OL prend 2 points par match en 2022

Certes, l’Olympique Lyonnais n’a fini qu’en huitième position, et a nettement échoué dans sa quête du podium de Ligue 1. Mais depuis le début de l’année 2022, le club dirigé par Jean-Michel Aulas a enregistré un total de 50 points en 25 matchs de championnat, soit une moyenne de deux points par journée. Ce n’est pas encore un rythme de champion de France. Mais l’Olympique Lyonnais peut clairement envisager une place dans le trio de tête, et donc une qualification en Ligue des Champions, s’il parvient à conserver cette dynamique.

Classement de Ligue 1 sur l’année 2022 :



🥇PSG : 56 points

🥈OM : 54

🥉OL : 50

4. RC Lens : 49

5. ASM : 45

6. Rennes : 43

7. RCSA : 41

8. Nice : 38

9. Lille : 37

10. Nantes : 32

11. Lorient : 30

12. Reims : 29

13. Clermont/Troyes/Brest : 28

14. MHSC : 21

15. Angers : 18 https://t.co/J50WCyZi9C — Data OL (@OL_Data) September 4, 2022

La preuve avec cette statistique relayée par Data OL selon laquelle seulement deux équipes font mieux que les Gones depuis le début de l’année civile, à savoir le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Les Parisiens ont récolté 56 points tandis que les Marseillais en comptent 54, sans doute avec une journée de plus que les Lyonnais. Reste à savoir si leur excellente moyenne résistera à l’enchaînement des matchs face à Monaco, Paris et Lens à partir de dimanche.