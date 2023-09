L'insider payé par l'OL sort du silence

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'actualité à l'Olympique Lyonnais ne s'arrête décidément jamais. David Barbet a été accusé d'être employé par Jean-Michel Aulas pour alimenter X (ex-Twitter) d'avis allant dans le sens de l'ancien président lyonnais et sa politique. Il sort enfin du silence pour s'exprimer sur cette affaire.

Inconnu du grand public il y a encore quelques jours, sauf chez les supporters de l'OL, David Barbet a souvent alimenté la défense de Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux par le passé. Le média olympique-et-lyonnais a récemment confié que l'animateur, fan de l'OL, avait été en réalité payé 12 000 euros pour trois mois de travail, afin d'émettre de nombreux avis positifs sur Aulas et des avis beaucoup moins positifs sur John Textor notamment. David Barbet possède plus de 9 000 abonnés sur son compte X et a donc une influence non négligeable. Dans un communiqué, le journaliste s'est exprimé sur le sujet, en évoquant une mission employée par la direction rhodanienne pour améliorer la cohésion entre le club et les supporters, notamment en terme de contenu sur les différentes plate-formes, mais sans jamais mentionner le nom de Jean-Michel Aulas.

Payé pour défendre Aulas, il avoue (presque) tout

« Je tiens à préciser que je n'ai aucune carte de presse car je suis animateur en fonction. J'ai effectivement été mandaté pour mener une mission (avec l'appui du directeur commutation du Président en collaboration avec le directeur du marketing) destinée à l'amélioration des médias OL. J'ai réalisé de la veille sur les réseaux sociaux pour faire remonter les demandes des supporters. Au travers de cette mission, mes uniques et seules volontés étaient de permettre au club d'offrir des contenus plus accessibles aux supporters via ses médias OL et d'aider à renouer le lien entre le club et ses supporters » a confié David Barbet qui confirme bien qu'il a été employé par Lyon mais sans dévoiler les raisons de ses nombreuses interventions autour de Jean-Michel Aulas, alors que celui-ci mène désormais une bataille juridique avec son ancien club. Les supporters rhodaniens n'ont de toute façon pas bien compris la stratégie de l'OL dans ce dossier, même si John Textor y a mis un terme très rapidement après son arrivée.