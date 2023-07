L'Arabie Saoudite agresse l'OL pour Alexandre Lacazette

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor l'a lui-même reconnu, il est furieux du comportement des clubs saoudiens, lesquels font des offres financières surréalistes pour recruter des joueurs. C'est le cas pour Alexandre Lacazette, dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1.

Dans moins d’un mois, l’OL entamera sa saison 2023-2024 de Ligue 1 avec un déplacement à Strasbourg et pour l’instant les contours de l’effectif mis à la disposition de Laurent Blanc sont encore un peu flous. Si Lyon a enregistré les signatures de Clinton Mata (Bruges) et Skelly Alvero (Sochaux), il est clair que les prochains renforts vont dépendre de la capacité du club rhodanien de vendre quelques joueurs. Tandis que les noms de Cherki, Lukeba et Barcola sont cités, une autre rumeur circule depuis quelques semaines et elle concerne Alexandre Lacazette. Le buteur de l’Olympique Lyonnais a déjà été contacté par un club de la Saudi Pro League, et aucune suite n’a été donnée. Le nouveau propriétaire de l’OL s’est offusqué des moyens colossaux mis en oeuvre par ces clubs pour s’offrir les meilleurs joueurs, John Textor évoquant précisément Alexandre Lacazette.

L'Arabie Saoudite rêve du Général

The future depends on what you do today 🏋🏾♣️🫡 pic.twitter.com/Uv44i5vmhn — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) July 11, 2023

Cela n’a visiblement pas calmé ces clubs. La semaine passée, Sports Zone et un journaliste égyptien évoquaient un nouvel assaut saoudien pour Lacazette, et ce lundi Ben Jacobs confirme que le Général fait bien l’objet d’un effort supplémentaire d’Al-Shabab pour s’offrir celui qui a formidablement rebondi cette saison à Lyon après avoir quitté Arsenal. Le journaliste de CBS Sport confirme cependant que le propriétaire de l'Olympique Lyonnais ne laissera pas partir son attaquant vedette, même si les dirigeants saoudiens vont revenir à la charge cette semaine. « John Textor s’oppose très fermement à une vente. Des clubs saoudiens ont également approché Lacazette en juin sans faire avancer les choses. Mais, comprenez qu'Al-Shabab est susceptible d'essayer à nouveau », prévient notre confrère. Le boss de l'Olympique Lyonnais va donc devoir une nouvelle fois renvoyer Al-Shabab à ses études, du moins c'est ce que les supporters de l'OL espèrent très fort.