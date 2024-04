OL ‍: Trois joueurs sacrifiés, la méthode Pierre Sage est cruelle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Nommé début décembre par l’état-major de l’OL afin de succéder à Fabio Grosso, Pierre Sage a réussi sa mission commando en assurant le maintien des Gones, qui peuvent même rêver d’Europe.

Il y a tout juste cinq mois, il y avait le feu à l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge du championnat de France de Ligue 1 et qui se dirigeait doucement mais surement vers une terrible relégation en Ligue 2. Laurent Blanc et Fabio Grosso ont été virés l’un après l’autre et John Textor a misé sur Pierre Sage afin de mener les Gones vers une épique mission commando. Malgré une très faible expérience, le technicien français de 44 ans a parfaitement rempli sa part du contrat en faisant remonter l’OL de la 18e à la 9e place. A deux mois de la fin de la saison, Lyon peut même rêver d'un épilogue de l'exercice 2023-2024 en apothéose avec une finale de Coupe de France à disputer contre le PSG.

Le temps de jeunes de certains jeunes s'est écroulé

Le club rhodanien peut également espérer se qualifier pour l’Europe via le championnat puisque la septième place sera qualificative pour la Conférence League si le PSG remporte la Coupe de France. Pour améliorer les résultats de l’équipe, Pierre Sage a bénéficié d’un mercato important au mois de janvier avec les transferts de Matic, Benrahma, Mangala, Orban ou encore Fofana. Dans cette course au maintien et désormais à l’Europe, l’entraîneur lyonnais a par ailleurs fait des choix très forts en privilégiant l’expérience, ce qui a condamné plusieurs joueurs qui bénéficiaient d’un temps de jeu important avec les coachs précédents.

Sur son site, Olympique et Lyonnais prend l’exemple de Saël Kumbedi, Johann Lepenant et Mahamadou Diawara. « Pour redresser la barre, l’entraîneur lyonnais, ainsi que les dirigeants ont misé sur l’expérience plutôt que l’insouciance. Il n’y a qu’à voir le sort réservé ces dernières semaines à Saël Kumbedi, Johann Lepenant ou encore Mahamadou Diawara pour comprendre qu’il est aujourd’hui dur de se faire une place dans cet effectif pléthorique et bien plus qualitatif que sur la première partie de saison » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’OL. La question est maintenant de savoir si ces trois joueurs ont encore un avenir à Lyon pour les saisons à venir, ou s’il sera indispensable pour eux de partir à la fin de la saison afin de retrouver du temps de jeu loin de la capitale des Gaules en 2024-2025. Cela dépendra en partie de l’identité de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine, mais il y a fort à parier que ce sera Pierre Sage.