Lacazette vers l'Arabie Saoudite, alerte rouge à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor s'était plaint récemment des approches des clubs saoudiens pour Alexandre Lacazette. Le départ du deuxième meilleur buteur de Ligue 1 semblait impossible, mais ce lundi soir c'est une énorme sensation qui se profile à Lyon.

« Si Manchester United faisait une offre mirobolante pour Lacazette ? Je ne veux pas le vendre, il n’ira nulle part », « Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter. Nous verrons ce qui se passera dans le monde du football ». À écouter ses dernières déclarations, John Textor ne paraissait pas enclin à l’idée de vendre Alexandre Lacazette lors de ce mercato, conscient que le buteur français avait une importance énorme dans son vestiaire et dans les bons résultats de son équipe.

Mais, à deux ans de la fin de son contrat, celui qui est surnommé Le Général pourrait pourtant quitter l’Olympique Lyonnais et rejoindre très rapidement la Saudi Pro League. Il y a quelques jours, Sports Zone avait révélé des contacts entre un club saoudien et Alexandre Lacazette, mais ce lundi c'est le journaliste égyptien Ahmed Ragab qui confirme que l’équipe d’Al-Shabab veut faire venir le dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1. Cela pourrait se faire très rapidement, puisqu’une décision est attendue dans les prochains ou au plus tard la semaine prochaine. Aucune somme n'est citée concernant la réalisation de ce transfert qui va évidemment mettre en émoi les supporters de l'OL s'il se confirme. En attendant, Alexandre Lacazette est bien aux Pays-Bas avec ses coéquipiers pour le stage de préparation dirigé par Laurent Blanc.