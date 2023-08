Krunic et Tait, l'OL accélère son mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL est en plein contre-la-montre pour améliorer son effectif dans cette fin de mercato. Toujours en quête d'un milieu, les Lyonnais veulent finaliser le dossier Guido Rodriguez. En parallèle, ils travaillent sur Rade Krunic en plan B et même sur un Rennais au cas où.

Laurent Blanc aura-t-il le milieu de terrain qu'il réclame tant avant la fin de l'été ? L'OL travaille en tout cas activement pour le satisfaire sur ce point. La cellule de recrutement est pleinement investie sur le recrutement de l'Argentin Guido Rodriguez (Betis Séville). Un profil très séduisant, mais dont le prix l'est beaucoup moins. De quoi faire durer dangereusement le dossier alors que le mercato se termine dans moins d'une semaine désormais. Ainsi, l'OL doit se pencher sur des pistes de secours, comme c'est le cas avec le Bosnien du Milan AC Rade Krunic.

L'OL a un œil sur Flavien Tait, mis de côté par Rennes

Toujours limité financièrement, l'OL n'est pas plus assuré de réussir à signer Krunic que Guido Rodriguez. C'est pourquoi les recruteurs lyonnais n'écartent pas d'autres pistes. Sur un article dédié au mercato rennais, L'Equipe relate le possible troisième milieu bientôt visé par l'OL au mercato : Flavien Tait. Le milieu rennais n'entre plus dans les plans de Bruno Génésio et son contrat expire en juin 2024. Tait discute de son avenir avec ses dirigeants et plusieurs clubs dont l'OL sont vigilants sur l'évolution de sa situation.

« Le Panathinaikos (Grèce) et la Salernitana (Italie) sont attentifs à la possible sortie du milieu de terrain, alors que l'ancien Angevin a quelques partisans en interne à l'Olympique Lyonnais, même si rien n'a été lancé concrètement », écrit Loic Tanzi pour le quotidien sportif français. Une piste moins séduisante sur le papier pour les supporters de l'OL, mais bien plus facile à conclure sur le plan financier. C'est peut-être ce dernier point qui va obliger les Lyonnais à contacter au plus vite Florian Maurice et le Stade Rennais dans la dernière semaine du mercato. En attendant, Mathieu-Louis Jean état bien à San Siro pour superviser Rade Krunic.