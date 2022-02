Juventus ou Barça, Denayer a Lyon en roue de secours

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas l'a confié cette semaine, le dossier Jason Denayer n'avance pas vraiment et l'OL travaille donc sur d'autres pistes pour remplacer le défenseur belge qui sera libre.

Parmi les dossiers que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais vont devoir régler d’ici la fin de la saison, il y a celui de Jason Denayer, puisque le défenseur international belge est désormais entré dans les derniers mois de son contrat avec le club de Jean-Michel Aulas et forcément il n’est jamais agréable de voir partir un tel joueur librement. Le patron de l’OL l’a reconnu, un effort a été fait pour convaincre l’ancien joueur de Manchester City de signer un nouveau contrat, mais c’est désormais à ce dernier de trancher. « La balle est dans son camp. Vincent Ponsot a trouvé les bases de discussions avec les agents, puis j'ai échangé avec Jason directement. Il ne dit pas non, mais il ne dit pas oui tout de suite et préfère finir sa rééducation avant de décider. On a encore des chances de pouvoir le prolonger, mais comme on est prévoyant, on a activé d'autres pistes », a toutefois précisé Jean-Michel Aulas, histoire de faire remarquer au clan Denayer que Lyon n’irait pas au-delà d’une certaine limite.

Denayer a le choix, Lyon en roue de secours ?

Mais justement, selon le quotidien belge Het Nieuwsblad, le joueur des Diables Rouges a bien l’intention de tirer sur la corde au maximum avant de faire son choix. « Denayer est décontracté, car il a des touches. Barcelone, Newcastle, la Juventus et Naples, entre autres, se sont déjà renseignés. Cela le fait réfléchir, du moins plus qu’il y a quelques mois, alors que les chances d'une prolongation à Lyon étaient bien plus grandes. Veut-il de la stabilité ou veut-il franchir à nouveau un palier, en espérant gagner la Ligue des champions, par exemple ? En tout cas, Jason Denayer aura bientôt l'embarras du choix. Au pire des cas, il restera à Lyon, cela reste une option » , fait remarquer Pieter-Jan Calcoen, journaliste du média belge. Du côté de Roberto Martinez, on ne met aucune pression à Jason Denayer, le sélectionneur belge étant convaincu que son défenseur aura du temps de jeu dans la perspective du Mondial 2022, quel que soit son choix à l’avenir.