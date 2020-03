Juventus-OL confirmé, Aulas ne comprend pas

Dans : OL.

A une semaine de la rencontre, l’Olympique Lyonnais sait enfin à quoi s’en tenir à propos de son match le plus important de la saison.

Pour le 1/8e de finale retour contre la Juventus, les mesures drastiques prises par le gouvernement italien faisaient tout de même planer le doute autour de ce match. Il aura bien lieu comme prévu, et se déroulera au Juventus Stadium mais à huis-clos. L’idée d’une délocalisation avait été un temps évoquée, mais la solution était trop compliquée à mettre en place. A l’heure où toute l’Italie est sous cloche, la venue de l’OL représente déjà un effort effectué dans le cadre de cette épreuve qui ne dépend pas des instances italiennes. Jean-Michel Aulas a confirmé en personne cette information à L’Equipe.

« La Juve nous a confirmé que l'on jouait mardi soir à huis clos à Turin. Le premier ministre italien a dit qu'aucun match ne devait se jouer, puis a dit que cela concernait les matches nationaux et pas internationaux. Ce qui nous inquiète, ce sont ces dispositions à géométrie variable. Et pour les matches internationaux, bizarrement, on ne protège pas les équipes visiteuses… », a confié un Jean-Michel Aulas tout de même un peu sceptique sur les mesures en Italie, qui concerne toute la population, mais pas les matchs de football européen visiblement.