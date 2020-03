Juve-OL à huis-clos, Lopes ne voit pas de différence

Dans : OL.

Il n’y a pas encore de communication officielle à ce sujet, mais le match retour entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais a de grandes chances de se dérouler à huis clos.

C’est la volonté du gouvernement italien d’interdire tout rassemblement pour des évènements sportifs ou autres pendant le mois de mars qui va déboucher sur cette mesure inédite dans l’histoire de la Ligue des Champions. Sportivement, c’est un avantage pour l’OL, sachant que la Juventus, battue 1-0 à l’aller, ne pourra pas compter sur l’appui de son public pour inverser la tendance. Après, impossible pour les joueurs lyonnais de crier victoire, surtout que la qualité de cette équipe turinoise lui permet largement de se passer de ses tifosis pour s’imposer. Résultat, Anthony Lopes, qui venait d’apprendre la nouvelle mercredi soir, a préféré jouer la prudence, tout en assurant que, quelles que seraient les conditions de match, l’OL serait au rendez-vous.



« A huis clos? J'en sais rien. Je suis pas au courant. Ok... bah la Juve c'est pas tout de suite, on verra à un autre moment. Ce n'est pas grave. On jouera le match quoi qu'il arrive, qu'il y ait des supporters ou pas. Nous, il va falloir qu'on fasse le match qu'il faut au retour mais ce n'est pas tout de suite, on a le temps. On a encore deux gros matchs à disputer avant, on aura le temps d'y penser », a livré le gardien lyonnais, à qui cela ferait certainement très bizarre, comme à beaucoup d’autres, de voir un tel match se disputer devant des tribunes complètement vides.