OL : La Juventus ne veut pas jouer Lyon à Turin !

A moins de deux semaines du match, difficile de savoir si l’opposition entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais aura bien lieu.

L’Italie semble prête à prendre des mesures drastiques pour tenter d’enrayer la propagation du Coronavirus. De son côté, l’UEFA se contente d’envisager des rencontres à huis-clos et de suivre les instructions des gouvernements. Les chances de voir le Juventus Stadium être plein pour la réception de Lyon en 1/8e de finale retour sont en tout cas plus minces chaque jour. Et pour éviter de disputer une rencontre à huis-clos jamais facile à gérer, les dirigeants turinois ont demandé à délocaliser le match face à l’OL. Selon le journaliste Tancredi Palmeri, la Vieille Dame aimerait disputer cette rencontre dans le sud de l’Italie, plus épargné que le Piémont ou la Lombardie par exemple. Avec du public bien évidemment.

Cela permettrait de conserver une chaude ambiance pour cette rencontre capitale pour les Turinois, battus 1-0 à l’aller à Lyon. Reste à savoir si cette solution sera acceptée. Car si l’UEFA peut l’autoriser en raison de l’actualité exceptionnelle, le gouvernement italien n’est d’ores et déjà pas chaud pour voir des tifosis tenter de se balader du nord au sud du pays pour encourager leur équipe, alors que les déplacements massifs et les regroupements sont déconseillés. Néanmoins, comme beaucoup d’équipes concernées par les matchs européens des prochains jours, la Juventus tente sa chance pour éviter les matchs à huis-clos, qui risquent tout de même de devenir inévitables à la vue des dernières nouvelles.