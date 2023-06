John Textor interpellé par un joueur de l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Danger à Lyon, les joueurs n'ont aucune idée de ce qui les attend cet été, et quel sera le visage de l'OL la saison prochaine. De quoi inquiéter l'une des révélations de la saison, Castello Lukeba.

Il y enfin du neuf à l’Olympique Lyonnais, puisque le club rhodanien a dévoilé une partie de son organigramme ce lundi. De nouveaux responsables arrivent, notamment dans le secteur sportif, afin d’encadrer le recrutement et donner des armes à Laurent Blanc pour construire une équipe compétitive. C’est aussi ce qu’on espère dans le vestiaire lyonnais. Car si la plupart des joueurs sont en vacances, cela n’est pas le cas de Castello Lukeba, qui prépare l’Euro espoirs et profite donc de cette mise en lumière pour aussi dire ce qu’il pense de la gestion de son club.

Lukeba choqué par la décision de Textor

🚨 L'Olympique Lyonnais restructure son organisation sportive 🔴🔵



Les arrivées conjointes de Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement et Martin Buchheit, directeur de la performance marquent une étape majeure dans notre restructuration



📰 Lire le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) June 19, 2023

Entre la mise à l’écart brutale de Jean-Michel Aulas et l’attentisme des dirigeants pour préparer la saison prochaine, le jeune espoir s’inquiète, surtout qu’il est souvent au coeur des rumeurs de départ pour une belle vente. Mais pour le moment, il presse surtout John Textor de démontrer qu’il n’a pas racheté l’OL pour rien. « Le départ d’Aulas ? C’était comme un tremblement de terre. On ne s'y attendait pas et on a appris ça dans la presse, comme tout le monde. Le club est en train de se restructurer, des gens arrivent à des postes clés. Maintenant j'espère qu'on va suivre une idée claire, qu'on nous parlera franchement et qu'on n'apprendra pas les choses uniquement sur les réseaux. J'ai confiance en John Textor, je pense qu'il va mettre tous les ingrédients pour relever l’OL », a souligné Castello Lukeba dans un entretien à L’Equipe.

Les Bleuets sont en place pour affronter le Mexique avec trois Lyonnais sur la pelouse du stade des Alpes à #Grenoble #Barcola #Lukeba et capitaine #Caqueret #TeamOL pic.twitter.com/ZNgcykHniP — Le Progrès OL (@LeProgresOL) June 16, 2023

Une prise de parole qui résume la situation à Lyon, où joueurs comme supporters ont envie de savoir quel sera le visage de l’équipe la saison prochaine, et si l’OL va démontrer pendant le mercato qu’il envisage réellement de jouer les places européennes la saison prochaine. En tout cas, du coté de Lukeba, c’est l’inconnue la plus totale. « Je n'ai pas parlé avec la direction, ni même avec M. Textor. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis dans le flou, un peu comme tout le monde », a livré le défenseur central, qui fera certainement le point à son retour de l’Euro, alors que le mercato battra son plein.