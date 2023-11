Tolérance zéro, l'OL jure de virer les racistes de son stade

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les supporters ont rarement été à ce point au centre de l’attention à l’OL, entre un soutien remarquable à domicile et une image très dégradée après les chants et les gestes racistes au Vélodrome à Marseille.

Malgré la dernière place de l’équipe au championnat, les supporters de l’Olympique Lyonnais répondent présent au Groupama Stadium. En moyenne, ils sont 43.000 à soutenir le club rhodanien lors des matchs à domicile avec une pointe hausse à 51.000 lors de la réception du PSG. Dimanche encore, les supporters de l’OL ont été à la hauteur lors de la réception de Metz, encourageant les joueurs de Fabio Grosso du début à la fin du match malgré le spectacle décevant proposé par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Après la rencontre, Fabio Grosso s’est rendu au pied de la tribune et a dialogué dans le calme et sans violence avec les supporters.

Cette bonne image des fans de Lyon à domicile tranche avec les chants racistes, les gestes nazis et le comportement déplorable du kop à Marseille il y a deux semaines. Dans les colonnes du Progrès, le directeur général adjoint du club Xavier Pierrot a évoqué les deux faces des supporters lyonnais cette saison. S’il remercie les supporters de l’OL pour le comportement admirable à domicile, il affirme en revanche que le club sera intraitable pour virer les fauteurs de trouble de ses tribunes. « Il a toujours existé un dialogue, des échanges réguliers avec les supporters, mais là, le club traverse un changement profond depuis six mois et ils expriment un soutien extraordinaire. Conscients du danger de la descente, ils sont avec nous pour s’en sorti » explique Xavier Pierrot avant de poursuivre.

L’OL promet une « tolérance zéro »

« Les Bad Gones ne convoquent pas les joueurs quand ils font le tour du stade pour saluer le public. Je crois que tout le monde aimerait que ce ne soit pas si médiatique, mais aujourd’hui tout est filmé, c’est comme ça. Je préfère ces échanges que la violence qui peut sévir dans certains stades, et qui a eu lieu dans le nôtre aussi » a confié Xavier Pierrot, confirmant par ailleurs une « tolérance zéro » pour les fauteurs de trouble, que ce soit lors des déplacements à l’extérieur ou si des incidents sont relevés dans les travées du Groupama Stadium. L’OL a conscience qu’une certaine frange de ses supporters dégrade l’image du club et les gestes aperçus à Marseille il y a deux semaines sont purement inacceptables. Un thème récurrent depuis plusieurs années pour le club rhodanien, qui se démène pour faire le ménage et virer de manière définitive tous les agitateurs.