Jérôme Rothen met la pression sur Aulas

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Suite à une énorme première partie de saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta sera forcément courtisé par tous les plus grands clubs européens lors du prochain mercato.

Ces dernières semaines, le club rhodanien profite pleinement du talent de Lucas Paqueta. Mais pour combien de temps encore ? De nombreux supporters lyonnais se posent cette question. Car à la vue des performances réalisées par l'international brésilien depuis le début de la saison, Lyon sera bientôt trop petit pour l’ancien du Milan AC. Recruté contre un chèque de 20 millions d’euros en 2020, le milieu offensif vaut aujourd’hui deux fois plus. Pas de quoi freiner les ardeurs des gros bras européens, qui ne pourront pas zapper le joueur de 24 ans en vue de la saison prochaine. Malgré tout cet emballement, Paqueta, lui, refuse d’évoquer un départ à l’OL. Très heureux chez les Gones, il envisage même de rester plusieurs saisons pour jouer la Ligue des Champions au coeur du Groupama Stadium. De quoi rassurer les fans de l’OL. Mais aussi les suiveurs de la L1, comme Jérôme Rothen, pour qui Jean-Michel Aulas doit tout faire pour conserver Paqueta.

« L’OL a besoin d’être fort avec Paqueta ! »

« Les Lyonnais sont en train de recoller les morceaux, de changer les choses avec un entraîneur qui a envie de gagner. C’est pour cela qu’il faut absolument garder Paqueta, quelle que soit l'offre qui arrive. Parce que ce changement de mentalité, cette envie de gagner que transmet Bosz, si tu lui dis au bout d'un an que tu es obligé de lui retirer son meilleur joueur parce qu'une offre de 70-80 ME arrive, il ne va pas être content… Bosz, ce n'est pas un magicien. Aujourd'hui, l'OL est le deuxième club de France, en termes de budget et de notoriété, et doit gagner des titres ! Il faut que l’OL existe en se rapprochant du PSG. Et pour cela, Lyon va devoir garder ses meilleurs éléments. Aulas gère le club comme il a envie, mais il a fait des économies cette année. Et la saison prochaine, l’OL doit être fort avec ses meilleurs éléments ! Pourquoi Aulas lâcherait Paqueta après l’avoir vendu comme le nouveau Juninho ? Non, il faut être clair et net : l’OL a besoin d’être fort avec Paqueta ! », a répété le consultant de RMC, qui espère que Lyon vendra d’autres joueurs que Paqueta pour renflouer les caisses, après les dizaines de millions d’euros de pertes la saison passée à cause du Covid et de Mediapro...