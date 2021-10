Lucas Paqueta, ne lui parlez pas de mercato à l'OL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Véritable patron de l’OL depuis le début de la saison, Lucas Paqueta continue de voir sa cote grimper sur le marché des transferts. Pas un problème pour Lyon, vu que le milieu brésilien compte bien rester chez les Gones la saison prochaine.

Si le club rhodanien s’est parfois trompé sur certains recrutements au cours des dernières années, Lyon a par contre réalisé un sacré coup sur le mercato en faisant venir Lucas Paqueta contre un chèque de 20 millions d’euros en 2020. Après une bonne première saison à l’OL, lors de laquelle il était un peu dans l’ombre de Memphis Depay, l'international brésilien est en train d’éclabousser la Ligue 1 de son talent. Sous les ordres de Peter Bosz, le joueur de 24 ans régale tous les suiveurs du championnat de France, et plus précisément les supporters des Gones. Des fans qui ont fait de Paqueta le nouveau chouchou du Groupama Stadium. Il faut dire que l’Auriverde est l’homme providentiel de l’OL ces dernières semaines. Dans une forme étincelante, Paqueta compte bien ramener Lyon à sa place, c’est-à-dire sur le podium de la L1 et en Ligue des Champions. Une compétition qu’il rêve d’ailleurs de disputer à Lyon, où son futur se dessine sur le moyen terme.

« J'ai envie de jouer la Ligue des Champions avec Lyon »

« Je suis très heureux du moment que je vis à Lyon, la chaleur des supporters me donne plus de responsabilités, j'espère faire de mon mieux pour répondre à leurs attentes et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je crois que j'ai toujours beaucoup travaillé, toujours été concentré. L'ambiance, l'affection, les amis ici m'ont donné confiance. Je me sens en paix chez moi en famille. Je suis à mon meilleur niveau mais je ne veux pas m'arrêter ici, je veux encore aller chercher mieux, chaque jour à l'entraînement, à chaque match. J'ai déjà dit que je suis très heureux ici, je vis le moment le plus important de ma carrière, je veux que ça dure le plus longtemps possible. J'ai envie de jouer la Ligue des Champions avec Lyon, même s'il y a d'autres objectifs cette année. Je suis heureux, je me sens bien. Je remercie Juninho et le président pour leur soutien. Je veux continuer à m'amuser ici parce que je me sens très bien », a détaillé, en conférence de presse, Paqueta, qui rassure donc les fans de l’OL. Pour le moment, car l’été prochain, la donne sera peut-être différente si Jean-Michel Aulas reçoit une grosse offre d’un grand club européen pour sa nouvelle star… Mais en attendant, c’est bien à Lyon que Paqueta va continuer de grandir, et ça, c’est déjà une bonne chose pour l’OL et la L1.