Il lutte avec Kylian Mbappé, l'OL le veut à tout prix

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Grand animateur de ce mercato hivernal en Ligue 1, Terem Moffi continue de se rapprocher de Nice même si l’Olympique Lyonnais a tenté le coup en s'immisçant dans les négociations.

Alors que la situation du club rhodanien est assez critique en ce début d’année, avec deux défaites lors des trois derniers matchs de L1 et une neuvième place à plus de dix points des places européennes, la direction souhaite renforcer l’effectif de Laurent Blanc. En quête de joueurs sur toutes les lignes, que ce soit en défense, au milieu ou en attaquant, le club rhodanien travaille sur différentes pistes à travers le monde pendant ce marché des transferts. Concernant le poste de buteur, où Lyon est pourtant bien fourni avec Lacazette ou Dembélé, l’OL a coché le nom de Terem Moffi. Auteur d’une brillante saison avec Lorient, club avec lequel il a marqué 12 buts en 18 matchs de championnat, le joueur de 23 ans a effectivement été approché par l’OL ces dernières heures. Un rêve assumé par le club rhodanien, qui aimerait faire venir celui qui talonne Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1.

Moffi veut aller à Nice, pas à Lyon

Très en jambes cette saison, l'attaquant de Lorient Terem Moffi a fait l'objet d'une approche de l'OL, qui souhaitait utiliser Romain Faivre en monnaie d'échange. De son côté, Nice a transmis une nouvelle offre, de 20 M€, bonus compris https://t.co/Za6pIeCCnh pic.twitter.com/muI8edRcyp — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 19, 2023

Selon L’Equipe, « les dirigeants rhodaniens ont cherché à utiliser Romain Faivre en monnaie d'échange alors que le FCL a fait du milieu passé par Brest l'une de ses priorités pour remplacer Ouattara ». Mais ce deal a très peu de chances d’aboutir, sachant que les Merlus veulent un transfert sec pour leur Nigérian. Mais aussi parce que Lyon arrive un peu tardivement dans ce dossier, alors que Nice a déjà bien avancé ses pions. En lutte avec West Ham, qui a transmis une offre 25 millions d’euros aux Aiglons, l’OGCN est le club le plus avancé dans les négociations. Il faut dire que le Gym a les faveurs du joueur de 23 ans. Même si pour l’instant, la troisième offre proposée par Nice, de l’ordre de 20 ME, ne semble pas convenir à Lorient. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent malgré tout, et les concurrents de Nice, dont l’OL, ont très peu de chances de faire bouger les choses avant la fermeture de ce mercato d’hiver.