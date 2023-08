Guido Rodriguez téléphone à l’OL, double catastrophe

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est tombé de haut à 24 heures de la fin du mercato, puisque le recrutement de Guido Rodriguez est désormais à oublier après la décision du joueur de tout abandonner. Le plan B passe aussi à la trappe.

Le forcing de l’Olympique Lyonnais a provoqué une réaction inattendue dans le dossier Guido Rodriguez. Fort de son accord oral avec le milieu de terrain, le club rhodanien a effectué plusieurs tentatives auprès du Bétis Séville pour récupérer le joueur argentin. La dernière offre améliorée portait sur 15 millions d’euros bonus compris, mais cela n’a pas suffi. Car si le club andalou était intéressé et n’avait pas apposé un refus ferme, c’est le joueur qui a directement pris les devants. Selon L’Equipe, Guido Rodriguez a appelé les dirigeants lyonnais pour leur dire que l’accord trouvé pour un contrat de quatre ans il y a quelques semaines de cela n’était plus d’actualité. Pourquoi ce revirement ? Le milieu de terrain a évoqué des raisons personnelles, mais cela pourrait être lié à la situation assez bordélique au sein de l’OL à l’heure actuelle, en plus de résultats sportifs décevants.

info @lequipe

Guido ne viendra pas à l’OL. Il l’a annoncé aujourd’hui aux dirigeants lyonnais, qui avaient augmenté leur dernière offre à 15M€ il y a quelques jours. La piste de recours Krunic a aussi du plomb dans l’aile: l’AC Milan refuse de le lâcher. https://t.co/x5wkstrBUo — hugo (@hugoguillemet) August 31, 2023

D’autres explications peuvent aussi être données, comme le fait que sa femme a récemment annoncé qu’ils attendaient un enfant, et que le couple pourrait préférer la stabilité au changement. En tout cas, c’est une douche froide pour l’OL, qui misait beaucoup sur le recrutement d’un joueur qui avait tapé dans l’oeil des scouts mais aussi de Laurent Blanc, qui avait même déjà discuté avec Guido Rodriguez.

La priorité se nomme Santamaria

Une piste à oublier donc, tout comme le plan B qui menait à Rade Krunic. Le joueur de 29 ans ne sera pas libéré par le Milan AC, qui assure compter sur lui pour la saison à venir. Le plan C se nomme désormais Baptiste Santamaria, et ressemble à l’heure actuelle à la priorité des dirigeants rhodaniens.