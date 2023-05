Raphael Veiga à l'OL, Textor veut un mercato de feu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Présent au Brésil avec Botafogo, John Textor est bien décidé à fouiller dans le championnat brésilien pour alimenter l'effectif de l'OL. Dernière cible en date, le milieu offensif de Palmeiras Raphaël Veiga.

Pour revenir sur le devant de la scène nationale, l'OL devra être très performant et très actif au mercato estival. John Textor le sait très bien, lui qui veut garnir généreusement la cellule de recrutement lyonnaise. Si tous les territoires seront observés, le Brésil sera peut-être celui qui aura la priorité de la direction lyonnaise. Propriétaire de Botafogo, John Textor n'a jamais caché son admiration pour le championnat brésilien. C'est d'autant plus vrai au niveau du recrutement. En janvier, l'OL a recruté Jeffinho et a failli en faire de même pour Joao Gomes. Cet été, l'OL vise déjà le jeune défenseur Marcao et ce n'est pas tout.

Raphael Veiga, un poids lourd de Palmeiras à l'OL ?

Dans l'optique de renforcer son entrejeu, l'OL vise désormais le milieu offensif de Palmeiras Raphael Veiga. C'est ce qu'indique notamment le journaliste turc Ekrem Konur, souvent très bien renseigné au mercato. « Lyon surveille la situation du joueur brésilien de 27 ans de Palmeiras, Raphael Veiga », écrit-il sur son compte Twitter.

A 27 ans, Veiga est un joueur majeur du championnat brésilien et du solide club de Palmeiras. Avec la formation de Sao Paulo, il a remporté deux Copa Libertadores (2020, 2021). Cette saison, en quatre matchs, il en est à quatre buts en championnat. Néanmoins, l'OL ferait-il un beau coup en le recrutant ? A son âge déjà avancé, on ne peut plus parler de joueur en devenir avec Veiga. Ce dernier n'a jamais quitté le Brésil depuis le début de sa carrière et ne s'est donc jamais testé en Europe. Sous contrat jusqu'en 2026, il ne représente pas une piste bon marché. Même s'il n'a pas été transféré pour plus de 1,3 millions d'euros dans sa carrière, sa valeur marchande est estimée à 14 millions d'euros sur Transfermarkt. L'OL semble pouvoir trouver mieux et moins cher en Europe, à moins que Veiga n'ait d'autres arguments pour changer ce constat.