Fabio Grosso, une légende de l'OL applaudit

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Après plusieurs jours de rumeurs, c'est bien Fabio Grosso qui devrait selon toute vraisemblance, reprendre les rênes de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais. Une bonne nouvelle pour Juninho.

Passé en tant que joueur entre 2007 et 2009, à la fin de sa carrière, Fabio Grosso devrait revenir à Lyon. L'entraîneur italien a doublé son compatriote Gennaro Gattuso et a conclu un accord avec John Textor. Ainsi, l'OL va retrouver un ancien de la maison mais pas un coach français. Libre de tout contrat depuis son départ de Frosinone cet été, après avoir remporté la Serie B avec les Giallazzurri, l'ancien défenseur va avoir la (très) lourde tâche de redorer le blason du club rhodanien qui connaît un début de saison catastrophique avec une place de lanterne rouge de la Ligue 1. Heureusement, pour les supporters septiques, Juninho rassure les Gones et assure que son ancien coéquipier est l'homme de la situation qu'il faut pour l'OL.

Juninho en est persuadé, Fabio Grosso peut sauver l'OL

« Il était toujours attentif à l'ambiance qui régnait dans notre groupe. Il avait une mentalité de vainqueur et une réflexion très intelligente sur le jeu. On sentait déjà que plus tard il se lancerait dans le coaching. J'espère qu'il arrivera à ramener de la rigueur dans le vestiaire à Lyon, c'est le plus important. Je pense qu'il aura les supporters avec lui. Fabio va devoir réussir à mettre en place des choses simples et à pousser tout le monde à travailler, en changeant la mentalité des joueurs. Il aura besoin de patience. Ensuite, il pourra faire jouer l'équipe comme il aime » a déclaré l'ancien directeur sportif de l'OL dans une interview pour le journal l'Équipe. Juninho estime que Fabio Grosso peut changer le visage de Lyon mais qu'il faut toutefois lui laisser du temps afin qu'il puisse mettre ses idées en place. Reste à savoir si cela sera suffisant pour accrocher une place européenne à la fin de l'année.