Fabio Grosso « ‍intouchable ‍», l’OM va sauver l'OL

Divisé il y a encore quelques jours, le vestiaire de l’OL a décrété l’union sacrée autour de Fabio Grosso, touché au visage à Marseille et qui ne fait désormais plus l’objet d’aucune contestation en interne.

La semaine dernière, le vestiaire de l’Olympique Lyonnais était plus divisé que jamais. Fabio Grosso était davantage concentré sur la taupe qui polluait son vestiaire plutôt que sur le déplacement à Marseille au point d’annuler un entraînement en début de semaine. Le club rhodanien semblait en très mauvais état au point que l’on se demandait sérieusement comment les Gones pourraient faire un résultat à Marseille, qui sortait d’une victoire convaincante en Europa League face à l’AEK Athènes (3-1).

Dimanche soir s’est produit ce que tout le monde sait, une violente attaque du bus, une grave blessure au visage pour Fabio Grosso et un match logiquement reporté. Et si cet évènement qui aurait pu devenir tragique allait finalement servir à l’OL pour souder tout un vestiaire et enfin lancé une saison qui vire pour le moment au cauchemar ? C’est bien probable selon Sidney Govou, interrogé à ce sujet par Le Progrès.

Le vestiaire de l’OL enfin soudé après les incidents ?

« Il n’y a pas de mal ou de bien. C’est mauvais pour tout le monde. C’est tellement grave que l’on ne peut pas véhiculer du positif après ce qu’il s’est passé. Dans la situation où tu es, peut-être peux-tu effectivement décréter l’union sacrée. Il faudra en tout cas faire le boulot, et aller chercher des ressources là où tu veux pour te remobiliser. La direction aura un rôle essentiel » a jugé l’ancien attaquant de l’OL et de l’Equipe de France.

A en croire les informations du quotidien rhodanien, « cet esprit de solidarité est palpable » au sein du vestiaire de l’Olympique Lyonnais depuis les incidents marseillais de dimanche soir. Fabio Grosso est devenu « intouchable » alors qu’il était contesté par une partie importante du vestiaire encore la semaine dernière. « Et puis l’avantage de ne pas avoir joué dimanche, et c’est là bien le seul, est de ne pas avoir perdu » s’amuse par ailleurs Le Progrès. Soudés par les incidents survenus dans la cité phocéenne dimanche, les joueurs de l’OL ont maintenant rendez-vous avec Metz dimanche au Groupama Stadium. Une formidable occasion de prouver que la saison des Gones a bien été lancé par les Marseillais.