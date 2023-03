OL : Textor perd du poids à Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est récemment passé sous la propriété de John Textor. Le businessman américain fait pas mal parler de lui dans le Rhône.

Les supporters de l'OL vivent encore une saison bien galère. Leur club n'arrive plus à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et ne dispute pas la coupe d'Europe. Une situation qui pourrait cependant changer si les Gones arrivaient à remporter la Coupe de France. Mais avant cela, l'OL devra sans doute gérer d'autres péripéties. Déjà, un départ vient d'être annoncé à Lyon. Durcesio Mello, président de Botafogo, qui avait rejoint le conseil d’administration de l’OL Groupe il y a trois mois grâce à John Textor, va quitter son poste. Le Brésilien en a fait l’annonce mardi. Un coup dur pour la parfaite entente entre tous les clubs d'Eagle Football.

Textor perd un allié de poids à l'OL

Selon des informations venues d'Angleterre, John Textor devrait injecter des fonds supplémentaires dans l'OL ! 💵



De bon augure en vu de la saison prochaine ? 🤔#TeamOL pic.twitter.com/eJ4lpkPnRv — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) March 10, 2023

Si Durcesio Mello n'avait pas caché sa fierté d'avoir intégré le conseil d'administration de l'OL, il doit gérer ces derniers temps une énorme crise à Botafogo. Lui est notamment reproché un conflit d’intérêts avec ce siège au conseil. A noter que selon Olympique et Lyonnais, l'arrivée de Jeffinho l'hiver dernier aurait impacté la décision de Durcesio Mello de partir. Ce transfert a très mal été vécu, même si le président de Botafogo avait indiqué sur Instagram qu'il était impossible pour le club brésilien de retenir Jeffinho. Voilà en tout cas une mauvaise nouvelle pour Eagle Football et le projet de John Textor, qui voient des premières tensions débarquer. Reste à savoir comment elles seront prochainement gérer. En plus de Durcesio Mello, président de Botafogo, John Textor était arrivé au conseil d'administration de l'OL avec des autres hommes puissants, comme Mark Affolter (dirigeant d’Ares Management), Jean-Pierre Conte (homme d’affaires américain) ou encore Jamie Dinan (propriétaire NBA des Milwaukee Bucks).