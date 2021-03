Euro Espoirs : Garcia responsable de l’absence de Caqueret ?

Dans : OL.

Du 25 au 31 mars, l’Equipe de France espoirs disputera la phase de groupes de l’Euro Espoirs avec Houssem Aouar mais sans Maxence Caqueret.

Très attendue, la liste communiquée lundi par Sylvain Ripoll a réservé son lot de surprises. Elle a surtout confirmé l’absence de plusieurs joueurs avec les Bleus de Didier Deschamps, dont la sélection sera connue jeudi après-midi. Houssem Aouar, Eduardo Camavinga ou encore Boubacar Kamara ne seront pas appelés par le patron de l’Equipe de France puisqu’ils figurent dans la liste de Sylvain Ripoll… au contraire de Maxence Caqueret. Régulièrement appelé par le sélectionneur des Espoirs, le milieu de terrain de l’OL ne figure finalement pas dans cette liste de joueurs amenés à disputer la phase de groupes de cet Euro Espoirs du 25 au 31 mars prochain. Un choix justifié par le manque de temps de jeu de Maxence Caqueret à l’Olympique Lyonnais selon Sylvain Ripoll.

Son faible temps de jeu à l'OL a pesé lourd

« Je l'aime beaucoup, et la personne et le joueur. Quand je parlais de faire des choix et de laisser des bons joueurs, Maxence (Caqueret) en fait partie. Ces dernières semaines, il a eu un peu moins de temps de jeu, la concurrence est féroce » a commenté Sylvain Ripoll, pour qui le faible temps de jeu de Maxence Caqueret lui a été fatale au moment d’établir la liste. Il faut dire que pour le milieu de l’OL, la concurrence est rude dans la capitale des Gaules avec la présence de joueurs tels que Bruno Guimaraes, Houssem Aouar, Lucas Paqueta ou encore Thiago Mendes. Chez les Bleuets, il y a du beau monde aussi et ce sont finalement Houssem Aouar (OL), Eduardo Camavinga (Rennes), Romain Faivre (Brest), Matéo Guendouzi (Hertha Berlin), Boubacar Kamara (OM), Boubacary Soumaré (Lille) et Aurélien Tchouaméni (Monaco) qui ont été préférés au milieu de poche évoluant à Lyon.