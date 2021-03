Euro Espoirs : La liste fait saliver, les Bleuets très attendus

Dans : Equipe de France.

En vue de l’Euro qui se déroulera du 24 au 31 mars prochain pour sa première phase, Sylvain Ripoll a présenté la liste des joueurs retenus pour cette épreuve.

L’équipe de France de sa catégorie aura de toute évidence une belle carte à jouer avec des éléments parfois titulaires dans de très bons clubs français et européens. Certains ont même déjà connu plusieurs appels récents en équipe de France A, comme Eduardo Camavinga, Houssem Aouar ou Jonathan Ikoné. Sans compter la présence de Jules Koundé, Wesley Fofana, Boubacar Kamara, ou Moussa Diaby. De quoi donner de sacrés armes au sélectionneur des espoirs.

« La nouveauté, c'est qu'on avait à donner notre liste avant celle des A, ce qui n'est jamais le cas. Le règlement nous y obligeait, et il y a eu beaucoup d'échanges avec le staff des A, sachant que les priorités restent les mêmes. Des éléments qui ont joué avec les A sont avec nous, et une chose est sûre : être sélectionné en A, ça change beaucoup de choses et il faut le digérer. Certains le font plus vite que d’autres », a livré Sylvain Ripoll, pour qui cette redescende devra obligatoirement être suivie de prestations de bonne qualité. Nul doute que Didier Deschamps aura un oeil de près sur cette compétition intercalée au coeur de la saison. Ce sera en effet place à la phase de poule dans la fin du mois de mars, avec des matchs face au Danemark, à l’Islande et à la Russie. Avant une éventuelle phase finale au mois pour les quarts de finale, les demies, et la finale au début du mois de juin.

Dans le même temps, il y a de la place à prendre pour certains joueurs en équipe de France A, étant donnée la présence de quelques jeunes joueurs qui s’étaient habitués ces derniers temps à figurer chez les Bleus.