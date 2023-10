Cucci viré de l'OL ‍? La réalité est choquante

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Santiago Cucci a confirmé qu'il allait rapidement quitter ses fonctions de président exécutif de l'Olympique Lyonnais. Pour l'ancien dirigeant de Levi's, la relation avec John Textor a rapidement dégénéré.

Rien ne va plus sur la planète OL, et avant le déplacement à Marseille, c'est un club cabossé qui enchaîne les épisodes tragi-comiques. Après la chasse à la taupe, qui pourrait s'être terminée avec la mise au placard de Rayan Cherki contre l'OM, c'est désormais le départ de Santiago Cucci qui est imminent. Dans un monde où la communication est essentielle, le message qu'a passé ce dernier, c'est que tout était prévu et qu'il allait rebondir dans le groupe de John Textor. Sauf que plusieurs sources confirment que le propriétaire américain a mis une pression d'enfer sur celui qu'il a nommé président en juillet dernier. Au point même de lui réclamer des têtes au sein de la toute nouvelle cellule de recrutement, comme l'explique Le Progrès.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs convoqués par Fabio Grosso pour le déplacement à Marseille 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/FBA61jnDDh — Olympique Lyonnais (@OL) October 28, 2023

Le quotidien régional explique qu'entre John Textor et Santiago Cucci cela devenait de plus en plus rude au fil des semaines. « Débauché par Textor, Cucci ne connaissait pas l’homme d’affaires américain un mois avant sa prise de fonction. « Santiago avait les pieds et poings liés par John Textor. Ce dernier lui avait demandé de se séparer d’un homme qui venait d’arriver à la cellule recrutement, et il a refusé », rapporte un de ses proches », écrit Christian Lanier, qui connaît bien la maison lyonnaise. Nul ne connaît qui est le salarié visé par la demande de John Textor, mais forcément cela a probablement été dur à digérer pour Santiago Cucci. Du côté de L'Equipe, on confirme que le courant ne passait plus entre Textor et Cucci.

Le propriétaire américain n'aurait pas apprécié que le président exécutif de l'Olympique Lyonnais se mêle d'un peu trop près du secteur sportif. « Il semblerait, aussi, que John Textor n'ait pas goûté le fait que Cucci ait dépassé sa fonction « business » pour se rapprocher de l'effectif, et qu'il ait été impliqué dans certaines discussions de joueurs autour du cas de Fabio Grosso, notamment », précise Vincent Duluc, qui confirme que le duo Textor-Cucci était vraiment proche de la rupture et pas réellement dans un plan prévu de longue date et qui suivait son cours comme on a essayé de le faire croire. Attendons désormais de savoir qui le patron d'Eagle Football va désigner pour prendre les commandes de l'OL, et surtout si d'ici là les joueurs lyonnais auront enfin gagné un match de Ligue 1.