Cucci quitte déjà l'OL, Textor a choisi le futur président ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nommé président exécutif de l'Olympique Lyonnais au début du mois de juillet, Santiago Cucci s'apprête à quitter ses fonctions, même s'il restera dans la structure Eagle Football.

Depuis quelques semaines, les supporters de l’OL se moquent de leur club préféré qu’ils comparent souvent à un cirque. Mais à la veille du déplacement à hauts risques au Vélodrome, ils espéraient probablement que le calme revienne après une semaine très agitée, notamment en raison de la fameuse chasse à la taupe. Mais c’est raté, car ce samedi, L’Equipe révèle que dans les prochaines semaines, une fois que Lyon sera passé devant la DNCG, Santiago Cucci, l’éphémère président exécutif de l’Olympique Lyonnais, va rendre les clés du club rhodanien un peu plus de quatre mois après l’officialisation de sa nomination.

L’ancien dirigeant de Levis n’aura pas fait long feu à son poste, même si cette décision de John Textor est assortie d’une nomination à un autre poste au sein de la structure. « C'était convenu comme ça. Initialement, je suis entré chez Eagle et il y avait un besoin à l'OL que j'ai couvert. L'intérêt du club prime, je vais continuer d'accompagner l'OL jusqu'à la DNCG et je suis ravi de continuer mon travail auprès de mon actionnaire pour le développement de tous les clubs d'Eagle », a expliqué le président exécutif de l’OL, qui comme Vincent Ponsot est sorti poliment de l’équipe masculine de Lyon, sans être viré. La nature ayant horreur du vide, et le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais encore plus, un successeur à Santiago Cucci devrait être rapidement nommé. John Textor aurait même déjà trouvé l'heureux élu, précise le quotidien sportif sans en dire plus. Si l'on ajoute à cela le fait que Fabio Grosso a deux matchs pour redresser la barre, le spectacle offert par l'OL n'est probablement pas terminé.