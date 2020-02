Coronavirus : Bises et poignées de main interdites à Lyon

Dans : OL.

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais devront éviter les effusions dimanche s'ils marquent et gagnent contre l'ASSE, le coronavirus est passé par là.

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais espèrent bien avoir l’occasion de célébrer des buts dimanche soir dans le bouillant derby contre l’AS Saint-Etienne au Groupama Stadium. Car c’est peu dire que les joueurs de Rudi Garcia ont le désir affirmé de laver l’affront de la défaite (0-1) à l’aller à Geoffroy-Guichard. Mais les joueurs lyonnais devront aussi se laver les mains, car du côté de l’OL le staff médical a décidé de prendre les choses au sérieux concernant l’épidémie de coronavirus, deux jours après la venue dans la capitale des Gaules de la Juventus et de ses 3.000 supporters.

En effet, les joueurs, les staff et l’ensemble du personnel de l’Olympique Lyonnais ont été informés que désormais il fallait être d’une prudence totale. Donc les poignées de main et les bises sont interdites, ou du moins pas recommandées, tant que le coronavirus circulera sur toute la planète. Reste à savoir si le protocole de la Ligue de Football Professionnel qui impose aux joueurs, aux arbitres et aux entraîneur de se serrer la main sera respecté ou non avant cet OL-ASSE qui promet d'être chaud. Pour l'instant la LFP n'a pas communiqué sur ce sujet, même si Lyon et Jean-Michel Aulas ont déjà pris les devants avec prudence.