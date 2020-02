OL : Juventus-Lyon sérieusement impacté par le coronavirus ?

Dans : OL.

Initialement programmé mardi, le huitième de finale de Youth League entre l’Atalanta Bergame et l’Olympique Lyonnais a été reporté au 10 mars prochain à cause des contaminations du coronavirus en Lombardie.

L’épidémie du coronavirus, très présente en Italie, pays européen le plus touché, pourrait également avoir un impact direct sur le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais. Programmé au 17 mars prochain à 21 heures, la rencontre pourrait subir de sérieuses modifications d’organisation, selon les informations récoltées par L’Equipe. En interne à l’Olympique Lyonnais, la situation est en tout cas observée avec attention de manière régulière, heures par heures.

Evidemment, des questions se posent sur le déplacement de la délégation sportive de l’OL et sur les risques encourus par les joueurs en cas de voyage à Turin. Mais au sein de l’Olympique Lyonnais, on est aussi et surtout attentif au déplacement des supporters alors que le club a déjà vendu 1500 places sur les 2000 allouées aux visiteurs au sein de l’Allianz Stadium, le magnifique stade de la Juventus Turin.

Pour l’heure, le flou règne en Italie autour du déroulement des événements sportifs. Mais, désireuse de ne prendre aucun risque, la fédération italienne a d’ores et déjà prononcé plusieurs matchs à huis clos ce week-end, dont l’immense choc entre la Juventus Turin, actuel leader du championnat, et l’Inter Milan. De plus, et cela ne rassurera personne, King Udoh, attaquant italo-nigérian de Pianese (Serie C), a été diagnostiqué positif au coronavirus mercredi matin. Le buteur est tombé malade alors que son équipe était en mise au vert à Alessandria où son équipe devait affronter les moins de 23 ans… de la Juventus Turin.