Cherki de l'OL au PSG, c'est du 100% Aulas !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe a annoncé ce mercredi que le PSG voulait recruter Rayan Cherki cet hiver. Jean-Michel Aulas a rapidement tenté de rassurer ses supporters en niant vouloir se séparer du joueur. Mais, selon Jérôme Rothen, le président de l'OL est bien moins ferme en privé.

L'OL se prépare peut-être à une grande et rapide saignée de ses jeunes talents. Déjà pressé par Chelsea pour Malo Gusto, le club lyonnais reçoit aussi des demandes appuyées du PSG pour Rayan Cherki. L'Equipe l'a révélé ce mercredi, insistant sur l'intérêt prononcé de Luis Campos pour la jeune pépite de 19 ans. Jean-Michel Aulas a tenté d'éteindre cet incendie dans la journée. Dans un tweet, le boss de l'OL a précisé que « Rayan est un enfant du club » et que « l'avoir avec nous est bien plus important que tout ». Une sortie obligatoire devant les inquiétudes de ses supporters, lesquels peuvent apprécier les progrès de Cherki depuis quelques temps.

Aulas discute bien avec le PSG, dans le dos de Cherki

Toutefois, Jérôme Rothen est vite venu jeter un froid dans la soirée. Le consultant de RMC dément l'attachement sans faille du président lyonnais pour Rayan Cherki. Selon ses informations, le président Aulas n'est pas totalement opposé à l'idée de céder sa jeune pépite au club parisien. Pire, Rayan Cherki ne met même pas la pression dans le dossier puisqu'il n'est pas au courant des manœuvres entre les deux clubs.

🗣💬 @RothenJerome : "Cherki est l'une des priorités du PSG sur ce mercato pour remplacer Sarabia. Cela peut aider un club comme l'OL, peut-être en difficulté financièrement. Lyon discute avec le PSG, Cherki n'est pas au courant de ça. L'OL va céder si Paris insiste." #RMCLive pic.twitter.com/MGVxfl5Yv4 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 25, 2023

« La première chose, c’est de confirmer ce que L’Équipe a sorti. La certitude c’est que le PSG est très intéressé par Cherki. Ils en ont fait l’une des priorités pour remplacer Pablo Sarabia qui est parti en Angleterre. […] Il y a eu plein d’échanges entre Lyon et les dirigeants parisiens. Je confirme le tweet de Jean-Michel Aulas : « C’est un enfant du club, on veut le garder… ». C’est le discours, mais ce n’est pas un discours d’une grande fermeté. Lyon discute avec le PSG. Cherki n’est pas au courant de ces discussions. Si vous êtes en train de parler avec un club, pourquoi le joueur n’est pas au courant ? Je suis persuadé que si le PSG va continuer à insister, Lyon va céder et le PSG fera une très belle affaire », a t-il lâché dans son émission Rothen s'enflamme. Un scénario lugubre qui serait vécu comme une trahison par les supporters de l'OL. Ce serait même la cassure de trop alors que les Lyonnais végètent au neuvième rang de Ligue 1.