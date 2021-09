Bradley Barcola verrouillé par Lyon jusqu'en 2024 !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais ne change pas sa stratégie et ce lundi le club de Jean-Michel Aulas a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Bradley Barcola, l'attaquant de 19 ans.

Utilisé par Peter Bosz lors des matchs de préparation de l’Olympique Lyonnais cet été, et onze jours après avoir fêté ses 19 ans, Bradley Barcola a signé ce lundi son premier contrat professionnel avec son club formateur et cela jusqu’en 2024. « Né en 2002, Bradley Barcola a intégré l’école de foot de l’OL à l’âge de 8 ans. Attiré par le but, le natif de Villeurbanne n’a depuis jamais quitté le centre de formation lyonnais, franchissant les étapes une à une. Meilleur buteur U19 lors de la saison 2019/2020 (17 matches / 11 buts), et titulaire à chaque match de Youth League, l’attaquant de 19 ans avait signé en janvier 2020 un contrat stagiaire de 2 ans avant d’être convoqué avec l’équipe de France U18. Auteur de 5 buts en 9 matches de National 2, Bradley Barcola s’était illustré en début de saison avec l’équipe de Peter Bosz, lors du match amical face à Bourg-en-Bresse (1 but, 1 passe décisive). Sa signature intervient quelques semaines après celles du défenseur Castello Lukeba (2002), du milieu de terrain Mohamed El Arrouch (2004) et du gardien de but Justin Bengui (2005), prouvant ainsi la capacité du club à faire confiance à ses jeunes joueurs et à préparer l’avenir », précise l’Olympique Lyonnais dans le communiqué annonçant la signature de Bradley Barcola.

Belle victoire de la #TeamOL (5-1) pour ce premier match de préparation face à @FBBP01 ! 🔴🔵@MDembele_10 (x2), @slimaniislam, Bradley Barcola et Castello Lukeba sont les buteurs ! 💥



Prochains matchs face au @FCVB_officiel et à @VfL_Wolfsburg samedi 17 au @GroupamaStadium ! pic.twitter.com/QXdrMhatwN — Olympique Lyonnais (@OL) July 10, 2021

Barcola sera à l'OL jusqu'en 2024

Commentant cette signature de son premier contrat pro avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 19 ans ne cache pas son plaisir. « C’est une grande fierté pour moi de signer ce contrat. Je suis arrivé ici en U9 et c’était un rêve de pouvoir signer professionnel. Mon entourage est également très fier et cela va m’aider à avancer. Mais ce n’est qu’une première étape. A moi maintenant de continuer à faire mes preuves en National 2 et pourquoi pas de jouer avec l’équipe professionnelle », prévient Bradley Barcola.