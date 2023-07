Bournemouth offre 15 ME pour Faivre, l'OL et Lorient jubilent ‍!

Objectif atteint pour l'OL qui va vendre Romain Faivre cet été et pour le prix attendu : 15 millions d'euros. Il sera prêté dans la foulée à Lorient.

Ce mardi soir, le club rhodanien a trouvé un accord avec Bournemouth selon l'Equipe. Romain Faivre sera transféré dans la formation de Premier League pour 15 millions d'euros. Toutefois, il ne jouera pas en Angleterre mais bien en Ligue 1. Bournemouth va prêter Faivre à son club partenaire en France, le FC Lorient. Faivre connaît bien les Merlus pour y avoir été prêté ces 6 derniers mois. Avec 5 buts en 17 matchs, il s'était relancé en Bretagne. Une bonne opération financière pour l'OL, sportive pour Romain Faivre, Lorient et Bournemouth. L'opération gagnant-gagnant parfaitement résumée.

