Bosz et Boateng, plus belle la vie à Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Une semaine après avoir été absent du groupe de l'OL face à Nice, non sans polémique, Jérôme Boateng est de retour dans le groupe de Peter Bosz à Lens. Peut-être la volonté pour le Néerlandais de faire taire définitivement tous les bruits.

Un joueur, un égo et surtout un CV comme celui de Jérôme Boateng, cela pèse lourd dans un vestiaire. L'OL a pu le constater la semaine dernière quand le champion du monde allemand était absent de la liste de Peter Bosz pour la réception de Nice. Les premières informations disponibles ont fait état d'une mise à l'écart de l'ancien du Bayern. En cause, son comportement en interne avec des tensions et des bagarres avec ses équipiers. La dernière en date l'aurait confronté au capitaine en personne Léo Dubois. L'Allemand s'était d'ailleurs déjà montré virulent avec le latéral de Lyon et des Bleus à Rennes, en octobre dernier.

La mise à l'écart de Boateng ? L'OL et Bosz la réfutent

Une autre explication est aussi venue alimenter la théorie de la sanction du coach. Jérôme Boateng a discuté les choix de son entraîneur néerlandais après la défaite à Monaco. Il lui a explicitement donné ses critiques, ou du moins ses réserves concernant la défense à cinq utilisée par Peter Bosz en principauté. Certains ont indiqué que la mise à l'écart résultait de cet échange entre les deux hommes. En tout cas, la polémique a enflammé la toile et de nombreux supporters lyonnais y ont vu une injustice envers un homme fort du groupe.

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Lens, ce samedi à 17h ! 🦁🔴🔵#RCLOL #AliExpress pic.twitter.com/M76NAxdiYV — Olympique Lyonnais (@OL) February 18, 2022

Tout cela Peter Bosz le réfute. Interrogé à l'issue du succès face à Nice samedi dernier sur l'absence de son taulier de la défense, il a donné une réponse plutôt vague à propos de l'état physique du joueur qui semblait prêt à enchaîner avec l'OL. « J'ai lu beaucoup de choses fausses dans les journaux. Pour moi, il n'était pas prêt pour jouer ce match aujourd'hui. J'en ai parlé avec lui et c'est tout », a t-il dit en conférence de presse d'après-match. Une situation embarrassante pour l'OL mais qui semble se désamorcer comme en témoigne la convocation de Boateng pour le déplacement à Lens ce samedi. Preuve d'un incident plus anecdotique que prévu ? D'un message bien reçu ? Ou tout simplement, une volonté de ne pas créer un nouveau problème pour un groupe qui n'en manque pas. La composition du technicien néerlandais en défense à Bollaert sera scrutée avec intérêt.