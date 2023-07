Barcola communique, l'OL peut mettre le PSG KO

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, le nom de Bradley Barcola est associé au Paris Saint-Germain, le nouvel agent du jeune joueur lyonnais voulant visiblement l'envoyer vers le club de la capitale. Mais, la pépite de l'OL a jeté le trouble.

Chaque jour, Fabrizio Romano fait frissonner les supporters de l’Olympique Lyonnais, le journaliste italien évoquant la possibilité de voir Bradley Barcola rejoindre le PSG. Romano connaît bien Jorge Mendes, qui est devenu l’agent de Barcola il y a quelques semaines, et il a probablement des informations de première main sur ce dossier. Jorge Mendes a une relation parfaite avec Luis Campos, et forcément cela aide le Paris Saint-Germain. Maintenant, John Textor n’a pas l’intention de vendre si facilement l’ailier international Espoirs de 20 ans. Même si l’OL a besoin de cash, l’homme d’affaires américain ne veut pas transformer son vestiaire en grande braderie. Cependant, une offre de 40 millions d’euros peut le faire réfléchir, même si l’on ne connaît pas encore l’avis de Bradley Barcola. Et ces dernières heures, l’attaquant lyonnais a semé le trouble.

Hasard ou coïncidence avec un message de Barcola ?

Story Instagram de Bradley Barcola « 🦁❤️💙 ».



Plutôt positif ou négatif ? 🥹 pic.twitter.com/ed2X509PlO — Media Gones™ (@Media_Gones) July 22, 2023

Car Fabrizio Romano affirme que de son côté Bradley Barcola a déjà négocié les contours de son possible futur contrat avec le Paris Saint-Germain, et qu’il reste aux deux clubs à s’entendre. Via Instagram, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a mis une story où on le voit très jeune avec le maillot de l’OL et en illustration en lion, avec un cœur rouge et un cœur bleu. Pour certains supporters, c'est le signe évident que l'ailier rhodanien n'a pas réellement l'intention de partir de son club formateur lors de ce mercato, tandis que d'autres pensent qu'au contraire, c'est un au-revoir que Bradley Barcola envoie à l'Olympique Lyonnais avant de partir vers un nouveau club. Les prochains jours devraient être décisifs concernant l'un des plus grands espoirs du football français.