OL : Fekir ne fait plus rêver personne au mercato, Sagnol attaque

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 12 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Nabil Fekir n’affole pas vraiment les statistiques du côté de l’Olympique Lyonnais. Joueur majeur de l’OL promis à un très grand club comme Liverpool il y a encore un an, le capitaine rhodanien a certainement vu sa cote baisser sur le marché des transferts. Et cela est tout sauf une surprise pour Willy Sagnol, lequel a confié ses doutes et ses inquiétudes sur l’avenir de Nabil Fekir. Car pour le consultant de RMC, il est évident que l’international tricolore ne peut désormais plus prétendre à une signature dans un club du top 10 européen.

« Nabil Fekir fait assurément partie des joueurs qui peuvent changer un match à lui tout seul. Il peut transcender son équipe grâce à son leadership technique, mais il m’inquiète beaucoup. Il y a eu le titre de champion du monde même s’il n’a pas beaucoup joué, le transfert avorté à Liverpool, et depuis plus rien mis à part deux ou trois matchs. Nabil Fekir va avoir 26 ans, ce n’est plus un jeune espoir. C’est censé être un joueur confirmé, et moi je m’inquiète pour lui. Car à un moment, il aurait pu taper un grand club mais là avec la saison qu’il est en train de faire et ce qu’il s’est passé avec Liverpool, j’ai peur de ne jamais le voir dans un club du top 10 » a regretté Willy Sagnol, persuadé que Nabil Fekir a laissé passer sa chance, et qu’il sera désormais très difficile de convaincre un gros club de miser sur lui au mercato.