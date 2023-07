Barcola au PSG, l'OL peut craquer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'en a pas encore terminé avec son mercato estival, loin de là même. Si le dossier Kylian Mbappé prend pas mal de place, le club de la capitale souhaite attirer des joueurs offensifs.

Ce vendredi à Poissy, le PSG disputait le premier match amical de sa préparation face au Havre. Les hommes de Luis Enrique ont fait le travail en remportant un succès logique sur le score de 2 buts à 0. Hugo Ekitike et Kylian Mbappé ont été les deux buteurs franciliens. Un Mbappé quelques instants plus tard privé de tournée au Japon, le Français ne désirant toujours pas prolonger son contrat. Alors que le PSG va devoir gérer ce nouveau feuilleton en interne dans les prochains jours, Luis Campos et la direction parisienne veulent aussi passer la seconde dans certains dossiers. Le secteur offensif doit être renforcé et Bradley Barcola se rapproche de plus en plus d'une arrivée dans la capitale.

Barcola au PSG, c'est imminent ?

Selon les informations de Fabrizio Romano, le jeune joueur de l'OL est déjà d'accord pour rejoindre le PSG et son projet. Foot Mercato rajoutait ces dernières heures que tout était ficelé autour d'un contrat de 5 saisons. Le journaliste italien croit savoir de son côté qu'une offre officielle des Parisiens à l'OL était en préparation ces dernières heures. Et apparemment, l'offre est tombée. Fabrizio Romano a simplement retweeté l'une de ses informations avec une paire d'yeux. Pour beaucoup, cela signifie que le transfert de Barcola au PSG est en phase bien avancée.

D'ailleurs, pour le journaliste, tout est ok entre Paris et Barcola. Malgré seulement six mois au plus haut niveau, le joueur de 20 ans a tapé dans l'oeil de Luis Enrique, qui en fait une priorité. En plus d'avoir un joueur d'avenir bourré de talent, Paris doit aussi recruter français pour les listes UEFA. Barcola est vu comme le recrutement idoine. Reste à savoir si l'OL lâchera le morceau, car les Gones ne sont pas plus vendeurs que ça. Problème pour eux, les Lyonnais doivent vendre et une belle offre sera difficilement refusable.