Barcola au PSG pour officialiser Nuamah à l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Francfort n'étant pas décidé à céder au PSG concernant Randal Kolo Muani, Luis Campos a mis ce dossier de côté pour s'attaquer à une autre priorité, Bradley Barcola. L'OL devait avoir rapidement une nouvelle offre parisienne.

On l’a appris ces dernières heures, toutes les offres du PSG pour convaincre Francfort de transférer Randal Kolo Muan ont été refusées. Plutôt que de se torturer le cerveau en attendant de voir si le club allemand va craquer d'ici à 72 heures et la fin du marché des transferts, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos veulent accélérer dans un autre dossier susceptible de se finaliser dans les délais. Et ce dossier a un nom, Bradley Barcola. On le sait, le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain et il l’a même directement fait savoir à John Textor, sans toutefois aller au bras de fer. Pour le club propriété de Qatar Sports Investments, il faudra trouver, là aussi, une proposition financière à même de faire céder l’homme d’affaires américain.

L'OL va avoir une nouvelle offre du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Ces dernières semaines, depuis que l'on connaît l'intérêt du PSG pour le natif de Villeurbanne, et que ce dernier a décidé de confier la gestion de sa carrière à Jorge Mendes, l'agent préféré de Luis Campos, tout indique que l'opération peut se faire. Plusieurs prix ont été annoncés pour finaliser l'opération, un montant de 40 millions ayant été évoqué, ou même la présence d'un ou deux joueurs du Paris Saint-Germain dans la transaction. A quelques jours de croiser l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, ce sera dimanche soir au Groupama Stadium, les champions de France en titre vont donc envoyer une nouvelle offre à John Textor dans les prochaines heures.

Un dossier, qui, à en croire certaines rumeurs, est aussi lié à celui d'Ernest Nuamah. Arrivé à Lyon depuis une semaine, ce dernier n'a toujours pas signé son contrat avec l'OL, le club norvégien attendant toujours un virement du club rhodanien. Avec le cash de la vente de Barcola, cette opération pourrait se concrétiser dans un jeu de chaises musicales, Laurent Blanc ayant confirmé dimanche dernier à Nice qu'il n'avait strictement aucun doute sur la signature de Nuamah à l'Olympique Lyonnais avant vendredi prochain. L'entraîneur français avait probablement des informations suffisamment solides pour faire une telle promesse à des supporters qui commencent à s'inquiéter sur ce retard très étonnant.